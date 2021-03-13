Diyarbakır'da internet sitelerinden araç alım satımlarında manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 7 iş yeri denetlendi
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Diyarbakır'da internet sitelerinden araç alım satımlarında manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 7 iş yeri denetlendi

13.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:34
Diyarbakır'da internet sitelerinden araç alım satımlarında manipülasyon yaptıkları iddiasıyla 7 iş yeri denetlendi

Diyarbakır'da, internet sitelerinden araç alım satımlarında manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle 7 iş yerinde denetim yapıldı.

Diyarbakır'da, internet sitelerinden araç alım satımlarında manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle 7 iş yerinde denetim yapıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen fiyatları etkileme suçu soruşturması kapsamında, internet sitelerinden araç alım satımlarında manipülasyon yapıldığına yönelik 7 iş yeri tespit edildi.

Başsavcılık tarafından Ticaret İl Müdürlüğünden 6, Vergi Denetçisi 7, Diyarbakır İcra Müdürlüğünden 5 uzman ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü personelinden oluşan ekip görevlendirildi.

Ekip, soruşturma kapsamında 11 Mart'ta eş zamanlı 7 iş yerinde tespit edilen 10 sıfır araç ile ilgili denetim ve tespitler yaptı.

Diyarbakır merkezli soruşturma, çevre illeri de kapsayacak şekilde sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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