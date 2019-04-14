Dijital Dönüşümün Duayenleri Gaziantep'e Geliyor

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) son yılların gündem konusu Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0'ın duayen isimlerini Gaziantep'te ağırlıyor.

GTO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gaziantep AB Bilgi Merkezi koordinasyonunda 16 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek "Avrupa'dan Türkiye'ye Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0" panelinin konuşmacıları, Digit4Turkey Derneği Başkanı ve Ion Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy ile Bosch Endüstri 4.0 Projeleri Direktörü Murat Kurtlar olacak.

Tüm ilgililerin katılımına açık olan panel hakkında konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yeni sanayi devrimi ve dijital dönüşüm çağına Türkiye olarak mutlak suretle entegre olunması gerektiğini belirtti. Önceki sanayi devrimlerine uyum sağlamada geç kalındığının ve bunun birçok anlamda olumsuz sonuçlara sebebiyet verdiğinin altını çizen Başkan Yıldırım, "Türkiye olarak dijital dönüşüm çağına, yeni sanayi devrimine uyum sağlamak zorundayız. Biz Gaziantep Ticaret Odası olarak bu bilinci yerleştirmek ve şehrimizin bu sürece uyumuna öncülük etmek için çalışıyoruz. Salı günü düzenleyeceğimiz panelde de "Dijital Dönüşüm" ve "Endüstri 4.0" kavramlarını işin ustalarından dinleyeceğiz. Eminim ki panele katılacak girişimcilerimiz, iş adamlarımız ve hayal kuran gençlerimizin ufku açılacak" dedi.

"Geleceği yakından görmek isteyenleri panelimize bekliyoruz"

Üretimlerinde dijital dönüşümü başaran firmaların önemli oranlarda verimlilik artışı sağladığını ve maliyetlerini de düşürdüğünü vurgulayan Yıldırım, "Önümüzdeki süreçte bu devrime ayak uyduramayan firmaların rekabet gücü üretim maliyetleri ve düşük verimlilik sebebiyle oldukça azalacak. Şehrimizde fabrikasını, üretim tesislerini dijitalleştiren, geleceğe uyumlu hale getiren örnek firmalar var. Biz istiyoruz ki Gaziantep tüm kardeş şehirlerimize örnek olsun, bir kıvılcım olsun. Bu vesileyle de geleceği yakından görmek isteyen herkesi etkinliğimize davet ediyorum" diye konuştu.

Salı günü saat 14.00'te başlayacak panelde Ali Rıza Ersoy "Dijital Fabrikalar Yolunda: Endüstri 4.0", Murat Kurtlar ise "Endüstri 4.0 ile Geleceği Şekillendirmek" konulu sunuş gerçekleştirecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA