Didim'de yelkenli devrildi: 1 göçmen öldü, 9'u kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Didim'de yelkenli devrildi: 1 göçmen öldü, 9'u kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel
Didim'de yelkenli devrildi: 1 göçmen öldü, 9'u kurtarıldı

AYDIN'ın Didim ilçesinde kaçak yollardan deniz yoluyla Yunanistan'a gitmeye çalışan yelkenli teknenin yan yatmasıyla 1 kaçak göçmen öldü, 9'u da kurtarıldı.

AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Didim ilçesinde kaçak yollardan deniz yoluyla Yunanistan'a gitmeye çalışan yelkenli teknenin yan yatmasıyla 1 kaçak göçmen öldü, 9'u da kurtarıldı.

Didim açıklarında kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bulunduğu yelkenli teknenin yan yattığı bilgisi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin çalışması sonucu 9 kaçak göçmen kurtarıldı, 1'inin ise cansız bedeni bulundu. Ölen göçmenin cenazesi Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, diğerleri ise işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Dedeağaç'a üs kurulması) Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dedeağaç'a üs kurulması) Yunanistan'ın kendisi şu anda Amerika'nın bir üssü durumuna gelmiştir."

 Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title