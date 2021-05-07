Didim'de hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yağma, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından hakkında 10 kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Y.T'nin adresine operasyon yaptı.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun