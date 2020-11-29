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DHA YURT BÜLTENİ - 7

29.11.2020 13:49 | Son Güncelleme: 29.11.2020 13:49
DHA YURT BÜLTENİ - 7

Eşi terk edince evini kurşunladığı kayınpederini, baklavayla zehirlediANTALYA'da geçen hafta boşanma aşamasındaki eşinin gittiği babasının evini kurşunlayan Feridun A., 3 gün önce de Sosyal Hizmetler görevlisi gibi eve gönderdiği iki arkadaşının ikram ettiği baklavayla kayınpederi Metin K.

Eşi terk edince evini kurşunladığı kayınpederini, baklavayla zehirledi

ANTALYA'da geçen hafta boşanma aşamasındaki eşinin gittiği babasının evini kurşunlayan Feridun A., 3 gün önce de Sosyal Hizmetler görevlisi gibi eve gönderdiği iki arkadaşının ikram ettiği baklavayla kayınpederi Metin K.'yi zehirledi. Olayla ilgili Feridun A. ile O.G. ve M.E. gözaltına alındı. Zehirli baklavayı yiyen Metin K.'nin tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Olay, 27 Kasım gecesi Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde meydana geldi. Feridun A.'nın eşi Melek A., bir süre önce boşanma kararı aldı. Kararın ardından evden ayrılan kadın, babası Metin K.'nin evine gitti. Bunun üzerine öfkelenen Feridun A., 21 Kasım günü kayınpederinin evini kurşunladı. Aile şikayetçi olurken, Feridun A.'ya 45 gün uzaklaştırma cezası verildi. 

BAKLAVAYLA ZEHİRLEDİGeçen cuma akşam saatlerinde ise Metin K.'nın evinin kapısını bir kadın ile bir erkek çaldı. Sosyal Hizmetlerden geldiklerini ve erzak getirdiklerini söyleyen ikili, eve girdi. Melek A.'nın ailesiyle uzun süre sohbet eden ikili, yanlarında getirdikleri kutudaki baklavayı da ikram etti. Metin K. baklavayı yerken, ikili bir süre sonra evden ayrıldı. Kısa süre sonra Metin K. fenalaşarak yere düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Metin K.'yi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Yapılan ilk tetkikler sonucunda zehirlendiği ortaya çıkan Metin K., yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis ekipleri evdekilerin ifadelerini alarak olayla ilgili soruşturma başlattı. Eve gelen iki kişiden şüphelenen ve ifadeler üzerine Feridun A.'nın peşine düşen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, zehirli baklavayı Feridun A.'nın yolladığını belirledi. Eve Sosyal Hizmetler görevlisi gibi gelip baklavayı ikram eden O.G ve M.E. ile Feridun A. gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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