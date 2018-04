Dha Yurt Bülteni-6

Antalya'da küflenmiş midye dolma operasyonu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası, Kepez ilçesinde merdiven altı olarak tabir edilen sağlıksız şartlarda midye dolma yapılan yerlere baskın düzenlendi. Baskında 1 ton 512 kilogram midye ile midye dolma yapımında kullanılan küflenmiş pilav, merdaneli çamaşır makinesi ve küflenmiş derin donduruculara el konuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüsnü Karakaş ve Güneş mahallelerinde sağlıksız koşullarda midye üretimi yaptığı tespit edilen evlere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskında sağlıksız koşullarda üretilen midyelere el konuldu.

KÜFLENMİŞ DOLAPTA MİDYE

Hijyen kurallarının yok sayıldığı evlerde üretilen midye dolmaların eski merdaneli çamaşır makinelerinde ve çuvallarda saklandığı görüldü. Çuvallar içindeki 1 ton 512 kilogram midye ile midye dolma yapımında kullanılan küflenmiş pilav, merdaneli çamaşır makinesi ve derin dondurucuya imha edilmek üzere el konuldu. Kepez İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından üretim yapan kişilere cezai işlem uygulandı.

ALO 153'E BİLDİRİN

Büyükşehir Belediyesi Zabıtası yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden izinsiz üretim yerlerine yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti. Vatandaşları nerede üretildiği belli olmayan gıdaları almamaları yönünde uyaran yetkililer, şüpheli durumlarda Büyükşehir Belediyesi'nin Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunmalarını istedi.

8 ilde FETÖ operasyonu: 7 teğmen gözaltında

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan aralarında muvazzafların da bulunduğu 7 teğmen gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Kahramanmaraş, Tekirdağ, İzmir, Batman, Bingöl, Erzincan, Kilis ve Ankara'da 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, meslekten ihraç edilen ve hala görevde olan 7 teğmen yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün, 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları öne sürülen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada dijital verilere incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin sorgulanmak üzere Kahramanmaraş'a getirileceği bildirildi.

7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Aynı soruşturma kapsamında 7 Mart'ta yapılan operasyonda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerinde görev yapan ve meslekten ihraç edilmiş 18 subay ile 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan subayların sivil sorumlusu E.A. yakalanmıştı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen E.A. ile subaylardan 6'sı tutuklanmıştı.

Haber: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,

Türkiye'de her yıl 150 bin kişi kalp hastası oluyor

Memorıal Antalya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Nuri Cömert, Türkiye'de yaklaşık 4 milyon kalp hastası bulunduğunu, ülkemizde her yıl 150 bin kişiye kalp hastalığı teşhisi konulduğunu kaydetti.

Kalp sorunlarının başarıyla tedavi edilebilmesi için hastalığın tanısının doğru bir şekilde konulmasının önemine de değinen Dr. Cömert, özellikle anjiyografi gibi ileri girişimsel uygulamaların, gerekli olan hastalar için hayati önem taşıdığını vurguladı. ABD Minneapolis Kalp Enstitüsü'nün tüm dünyada tanı amaçlı yapılan koroner anjiyografiler hakkında yaptığı araştırma sonuçları hakkında bilgi veren Dr. Cömert, "Hastada, anjiyografi yapmayı gerektirecek seviyede bir şikayet bulunmadan, bu tetkikin yapılması uygun değil. Dünya genelinde ortalama yüzde 25 oranında bu tetkikin ilk adım uygulaması olarak yapıldığı sonucu, araştırmada gösteriliyor. Ancak gerçekten anjiyo yapılmasının gerekli olduğu hastalarda, endişe nedeniyle direnç oluşabiliyor. Bu nedenle kalp hastalıklarında tanı yöntemleri, hastanın durumuna uygun bir şekilde belirli adımlarla gerçekleştirilmeli" diye konuştu.

'İLK TANI YÖNTEMİ ANJİYO DEĞİL'

Koroner anjiyografinin kalp hastalarında uygulanacak ilk tanı yöntemi olmadığını vurgulayan Dr. Nuri Cömert, "Öncelikli olarak girişimsel olmayan çeşitli testlerle kişinin risk durumu değerlendirilip daha sonra ise mutlaka gerekliyse koroner anjiyografi yapılması uygun olur. Koroner anjiyografi, rutin olarak uygulanabilecek ve tarama programlarına eklenebilecek bir tanı yöntemi değil. İşlem, el bileği ya da kasıktan yapılan, bundan yarar görecek ve kendisi için gerekli olan hastalara uygulanacak bir yöntem" dedi.

'KORKU GİDERİLİRSE DİRENÇ OLUŞMAZ'

Koroner anjiyografi işlemi ile ilgili toplumda oluşan endişe algısının ortadan kaldırılması ve hastaların, gerekli durumlarda girişimsel işlemlerin önemi konusunda bilgilendirilmesi gerektiğini de kaydeden Dr. Cömert, "Eğer hasta doğru bilgilendirilirse, koroner anjiyografi kararı verildiğinde de bir direnç göstermeyecek ve bunun gerekli olduğunu bilerek hareket edecektir. Dolayısıyla her test özellikle girişimsel olarak adlandırılan testler mutlaka gerekliyse, hastayla riskler paylaşılarak bilgi aktarılması gereklidir" ifadelerini kullandı.

'KALP KRİZİNDE ANJİYOGRAFİ HAYAT KURTARICI'

Dr. Nuri Cömert, kalp krizi şüphesi ile hastaneye kaldırılan bir kişiye koroner anjiyografi yapılması gerektiğine işaret ederek, "Kalp krizi olduğunda koroner anjiyografi hayat kurtarıcı bir işlemdir. Kalp krizinde erken süreçte yapılan anjiyografi ve tespit edilen damar tıkanıklığının balon, stent ya da farklı yöntemlerle tedavi edilmesi, hastayı yaşama döndürür. Koroner anjiyografide gelişen teknolojiyle birlikte riskler de giderek düşmekte ve kişinin konforunu sağlayan teknikler de kullanılmaktadır" dedi.

EL BİLEĞİNDEN ANJİYO

Koroner anjiyografinin, kasıktan ve el bileğinden yapıldığını anlatan Dr. Cömert, "Artık el bileğinden de küçük damardan kateter yardımıyla girerek kalp damarlarını görüntüleyebiliyoruz. Buradaki avantaj, hastanın kısa sürede mobilize olabilmesi, kanama ile ilgili sıkıntıların çok daha az görülmesi ve hastanın anjiyo masasından kalkarak, hemen yürüyüp odasına çıkabilmesi olarak ifade edilebilir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kalp krizine el bileğinden müdahalenin rutin hale gelmesi amaçlanıyor. Çünkü hastaya ne kadar az girişim yapılırsa, problemle karşılaşma olasılığı da o kadar azalacaktır. Ancak el bileğinden koroner anjiyografi yapacak olan hekimlerin de gerekli deneyim ve bilgi birikimine sahip olması çok önemlidir. Çünkü kalp krizinde zamanın değeri büyüktür ve saniyelerle yarışılmaktadır. Bu nedenle de el bileğinden anjiyografi yapacak olan hekimin işlem tecrübesi gerekmektedir" diye konuştu. Türkiye'de yaklaşık 4 milyon kalp hastası bulunduğunu, kalp hastalıklarının her 8 kadından biri ve her 3 erkekten de birini tehdit ettiğini söyleyen Dr. Cömert, ülkemizde her yıl 150 bin kişiye kalp hastalığı teşhisi konulduğunu da kaydetti. Dr. Cömert, kalp hastalıklarının sıklıkla hareketsizlik, stresli yaşam tarzı, kolesterol ve tansiyon yüksekliği ile ailesel yatkınlığa bağlı görüldüğünü sözlerine ekledi.

Dr. Nuri Cömert masasında bilgisayar kullanırken görüntü

Dr. Nuri Cömert röportaj

Dr. Nuri Cömert, bir hastaya ultrasonografi yaparken görüntü

Detay görüntüler

Haber: Selma KUNAR- Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

Diyarbakır'da, "Sıfır Atık" projesi 1 ayda 1117 ağacı kurtardı

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen, "Sıfır Atık projesi" kapsamında Diyarbakır'da 1 ayda 65 bin 758 kilo gram kağıdın geri dönüştürülerek bin 117 adet ağaç kesilmekten kurtarıldığını söyledi. Vali Güzeloğlu, aynı süre içerisinde 269 bin 607 kilo watt saat enerji, 1 milyon 742 Bin 587 litre su ve 21 bin 38 litre petrol tasarrufu da sağlandığını söyledi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında kentte elde edilen verileri açıkladı. Valilik binasında düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, Kayapınar Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Serdar Kartal da katıldı. Projenin Diyarbakır'da 16 Şubat'ta başladığını belirterek konuşmasına başlayan Vali Güzeloğlu, projenin sağlıklı, temiz bir gelecek adına herkes için geçerli ve gerekli olan bir konu olarak gördüklerini söyledi. Vali Hasan Basri Güzeloğlu, kentteki kamu ve kurumlarda yapılan 1 aylık çalışmaların neticesinde elde edilen verilerin miktarı ile ilgili ise şunları söyledi: "Yapılan çalışmalar sonucunda İlimizde 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında 2018 yılı Mart ayında, 65 bin 758 kilo gram kağıt geri dönüştürülerek bin 117 adet ağaç kesilmekten kurtarıldı. 269 bin 607 Kilo watt saat enerji, 1 milyon 742 bin 587 litre su ve 21 bin 38 litre petrol tasarrufu sağlandı. Yani toplanan 65 ton kağıt karşılığında hem çevre, hem insan, hem de doğa sağlığı adına bu kadar önemli bir dönüşüm kazanç elde edilmiştir. Yine Mart ayında 15 bin 422 plastik atık geri dönüştürülmüş ve toplanarak toplama ve bertaraf tesislerimize getirilmiştir. Buda 248 varil petrol ve 86 bin 276 kilo watt saat enerji tasarrufuna eşittir. 6 bin 793 kilo gram cam atık geri dönüştürülerek, 681 varil petrol, 283 kilowatt saat enerji ve 8 ton hammadde tasarrufunu gerçekleştirmiştir. Metal atıklarda ise, bin 466 kilo gram metal atık geri dönüştürülerek, 423 litre benzin, 938 kilo watt saat enerji ve 1.8 ton hammadde tasarrufu sağlanmıştır." Diyarbakır Valisi Güzeloğlu "Sıfır atık"'projesinin kentteki tüm kurumlarda uygulandığını belirterek, özellikle özel sektör, işletmeler ve alış veriş merkezlerinde de geniş bir perspektifte yayarak projeyi onlarla da buluşturmak istediklerini söyledi.

-Vali ve beraberindeki protokol

-Vali Güzeloğlu'nun açıklaması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,

Lise öğrencilerinden 'Şiir sokakta' projesi

Trabzon'da Ahmet Can Bali Anadolu Lisesi öğrencileri, vatandaşları şair ve şiirlerle buluşturmak amacıyla 'Şiir Sokakta' projesi hazırladı. Öğrenciler, renkli karton kağıda yazdıkları ünlü şairlerin kaleme aldığı şiirleri cadde ve sokakları gezerek vatandaşlara dağıtıyor.

Trabzon Ahmet Can Bali Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören bir grup öğrenci 'Şiir sokakta' projesi hazırladı. Renkli karton kağıtlara Türk edebiyatının ünlü şairlerinin şiirlerini yazan öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte kentin en işlek sokaklarında vatandaşlara dağıttı. Şiirlerin yazılı olduğu rengarenk kartonları alan vatandaşlar öğrencilere teşekkür etti. Okulun Edebiyat Öğretmeni Onur Yalçın, sokakta insanlara şiir ikram ettiklerini belirterek vatandaşları şair ve şiirlerle buluşturduklarını söyledi. Yalçın "İlk etkinliğimizde 10 şairimiz var. Bu şairlerimizin belli başlı şiirlerini derleyip renkli kağıtlara yazarak vatandaşlara dağıtıyoruz. Bugün 300 tane kağıda yazılmış şiir dağıtacağız. Anladığımız kadarı ile bu sayıyı arttırmamız lazım. İnsanlarımız çok fazla şiirle iç içe değil ama aniden sokakta bir öğretmen, bir öğrenci onlara şiir ikram ettiğinde hoşlarına gidiyor. Türk insanı ve Trabzon insanı şiirle çok fazla haşır neşir değil. Bu eksikliği ortadan kaldırabilmek adına onları şiirlerle ve şairlerle tanıştırmak istedik. Şairleri ve şiirleri tanımayan insanları şiirlerle buluşturmak için buradayız" dedi.

'İNSANLAR ŞİİR OKUSUN İSTİYORUZ'

Lise öğrencisi Hasret Küçük, vatandaşları şairlerle ve şiirlerle buluşturmak istediklerini belirterek "Biliyoruz ki şiirler insanların ruhuna hitap ediyor. Bunun için bizler gönüllü olduk.ö dedi. Esranur Yılmaz da "Şiir okumanın artmasını istedik. Şiir okunmasını inanın bizlerde çok istiyoruz. Bunun için buradayız" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞ MEMNUN

Şiirle arasının iyi olmadığını belirten Taha Yıldız adlı vatandaş "Okuduğum şiir hoşuma gitti. Şiir kafiyeli. Bunu yazan şairde aşık olmalı. Bu şiiri saklayıp sevdiğim insanlarla paylaşacağım" dedi.Hakan Pehlivan da "Kültürel anlamda faaliyetlere çok fazla katılmayan bir toplumda böyle bir proje çok güzel oldu. Sanatla şiirle insanları tanıştırma açısından güzel düşünülmüşö dedi. Halit Hacısalihoğlu ise "Yüzümüzü güldürdüler. Gençleri tebrik ediyorum. Ülkemizde karanlık giden şeyler varken gençlerimiz umut ışığı olduö diye konuştu.

-Öğrencilerin sokakta şiir dağıtması

-Öğretmen ve öğrencilerle röp.

-Vatandaşlarşa röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Aleyna BAYRAM TRABZON,