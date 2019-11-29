DHA YURT BÜLTENİ -5

29.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:35

Mardin'de polis aracı ile minibüs çarpıştı: 2'si polis, 7 yaralı

Mardin'de polis aracı ile işçi taşıyan minibüsün çarpıştığı kazada, 2'si polis, 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Kızıltepe- Mardin karayolunda meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Nusret Yalçınkaya yönetimindeki 47 S 2192 plakalı minibüs ile sivil polis aracı, Organize Sanayi Bölgesi önünde çarpıştı. Savrulup, refüje çıkan minibüs, yan yattı. Kazada Ali Damar, Abdurrahman Akgüç, Şükrü Yalçınkaya, Abdullah Yalçınkaya ve minibüs sürücüsü Nusret Yalçınkaya ile 2 polis memuru yaralandı.

Yaralı 7 kişi, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kullanılmaz hale gelen araçlar ise çekicilerle otoparka götürüldü.

Görüntü Dökümü-----------Kaza yeriKaza yapan araçlarÇevredeki kalabalıkGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,

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BUDO'da sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şöyle:

07.00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09.30 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09: 30 - Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)10: 00 - Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 10: 00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 13: 00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)13: 00 - Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)13: 00 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)14: 25 - Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)15: 30 - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Görüntü Dökümü------------------------BUDO iskelesinden detaylar-Feribotlardan detaylar-Genel detaylar

Haber: Muammer İRTEM-Huzeyfe ÖZDEMİR -Kamera: Semih ŞAHİN/MUDANYA, (Bursa),

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Türkiye'de 1 milyon 400 bin kalp yetmezliği hastası var AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid, Türkiye'de 1 milyon 400 bin kalp yetmezliği hastası olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm ölümlerin yüzde 30'unun kalp yetmezliğinden kaynaklandığını söyledi.

Prof. Dr. Ömer Bayezid, dünya üzerindeki her ülkede nüfusun yüzde 2'sinin kalp yetmezliği hastası olduğunu söyledi. Türkiye'de 1 milyon 400 bin kalp yetmezliği hastası olduğunu açıklayan Prof. Dr. Bayezid, Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre dünyada tüm ölümlerin yüzde 30'unun kalp yetmezliği kaynaklı olduğunu söyledi. Kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye ilk yatıştan sonra 5 yıl içinde hastaların yüzde 75'inin yaşamını yitirdiğine dikkati çeken Prof. Dr. Bayazid, bu hastaların sadece yüzde 25'inin yaşama tutunabildiğini kaydetti.

HASTALIK BİR YILDA SON EVREYE GELİYOR

Kalp yetmezliğine bağlı ölümlerin akciğer kanserine bağlı ölümlerden sonra ikinci sırada yer aldığına vurgu yapan Prof. Dr. Ömer Bayezid, "Hastalık hem çok görülüyor. Hem de hızla hayat kaybına neden oluyor. Kalp yetmezliği bu nedenle üzerinde çok iyi durulması gereken, dikkatli tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Kalp yetmezliği teşhisi konulan hastaların yüzde 10'unda, bir yıl içinde hastalık son evreye geliyor. Yani bir yıl içinde hastaların yüzde 10'u son döneme ilerliyor. Son döneme ilerleyenlerin yarısı da aynı yıl içinde ölüyor" dedi.

KALP BEKLEME SIRASINDA 1100 HASTA

Prof. Dr. Bayazid, Sağlık Bakanlığı'nın Ulusal Organ Bekleme Listesi'nde 1100 hastanın kalp nakli için sıra beklediğini, bunlardan 300'ünün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kayıtlı olduğunu, bunun da listedeki hastaların, yaklaşık dörtte biri olduğunu belirtti.

DURUMU BOZULANA YAPAY KALP

Durumu bozulan hastaların yapay kalp ile yaşama bağlandıklarını, fakat kalp yetmezliğinin gerçek tedavisinin kalp nakli olduğuna değinen Prof. Dr. Bayezid, şunları söyledi:

"Ülkemizde organ bağışı yetersiz. Organ bağışını artırmak için çok çaba harcıyoruz. İspanya'da 1 milyon nüfusta 35 bağış yapılırken, Türkiye'de 1 milyon nüfusta 5 bağış var. Bu sayıyı artırmak için organ bağışı olan hastaların ne kadarının ameliyattan istifade ettiklerini, ne kadarının şifa bulduğunu anlatıp bağış için insanları teşvik ediyoruz. Dini yönden de örnekler veriyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın fetvaları var. Organ bağışının dinen de bir sakıncası yok. Bekleyen hastaların başka bir şansı yok. Karaciğer hastaları ve böbrek hastaları bir yakınından alabiliyor. Böbrek hastası diyalize girerek hayatını sürdürebiliyor. Fakat kalp hastası yaşamını yitiriyor. Bu durumda biz de elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz."

'YAPAY KALP HER HASTAYA UYMAZ'

AÜ Hastanesi'nde kalp nakli olmayı bekleyen 300 kişinin son dönem kalp hastası olduğunu, her hastaya yapay kalp uymadığına dikkat çeken Prof. Dr. Bayezid, kalp nakli yaptıkları hastaların mutlu olduğunu söyledi.

Kısa süre önce Denizli'den gelen son dönem kalp hastası Necip Fazıl Çetin (31) ve Kahramanmaraş'tan gelen Ziya Doğan'a (55) kalp nakli yaptıklarını belirten Prof. Dr. Ömer Bayazid, her iki hastanın durumunun iyi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bayazid, hastası Ziya Doğan'a hastaların bazen 1- 2 yıl nakil için beklediklerini söylediğini belirterek, "O da 'Bana çabuk çıkar' dedi. Gerçekten çok şanslıymış, ona da uygun bir kalp çıktı. Onu da ameliyattan sonra servise aldık ve durumu gayet iyi" dedi.

'HASTANEYE YATTI, BİR GÜN SONRA KALP GELDİ'

Denizli'de 6 ay önce kalp yetmezliği tanısı konulan 2 çocuk babası Necip Fazıl Çetin ise teşhis sonrasında AÜ Hastanesi'ne geldiğini söyledi. Burada nakil olması gerektiğini öğrendiğini kaydeden Çetin, "14 Ekim'de hastaneye yattım. Bir gün sonra 'kalp geldi' haberini aldım. Bağış yapan aileye minnettarım" diye konuştu.

5 çocuk babası Ziya Doğan ise kalbinin yüzde 10 kapasite ile çalıştığını, son dönem kalp hastası olarak hastaneye yattığını belirtti. 10 Ekim'de hastaneye yattığını ve bir hafta sonra kalp bağışıyla hayata tutunduğunu belirten Ziya Doğan, "Sağlığıma kavuştum. Çok mutluyum. Bağışçı aileye, doktorlarıma ve hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Akdeniz Üniversitesi Hastanesi dış plan görüntüAmeliyathane koridorundan görüntüServis dış plan görüntüOrganın hastaneye getirilmesiAmeliyathane operasyondan görüntüNecip Fazıl Çetin'in hastane koridorunda görüntüsüRÖP 1: Necip Fazıl ÇetinZiya Doğan tedavi gördüğü odasında görüntüRÖP 2: Ziya DoğanRÖP 3: Prof. Dr. Ömer Bayezid

454 MB/// 04.06"

HABER: Erol AKKIR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Iğdır'da yerel gazete sahibi dövüldü

IĞDIR'da, yerel gazete sahibi Metin Işık (48), sokak ortasında, eli sopalı bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlardan şikayetçi olan Işık, "Yazdığım haberler birilerini rahatsız ettiği için saldırıya uğradım. Saldırganların kimliği belli. Adalet önünde hesap vermelerini istiyorum" dedi.

Topçular Mahallesi Şair Fuzuli Sokak'ta 27 Kasım akşamı yaşanan saldırı iddiaya göre şöyle meydana geldi: Metin Işık, akşam namazını kıldığı camiden çıkıp, bisikletiyle evine gitmek istedi. Ancak yolu, elleri sopalı 15 kişilik bir grup tarafından kesildi. Işık, öldürülesiye dövüldü. Saldırganlar kaçarken, yaralanan Işık, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavisinin ardından da karakola gidip, şikayetçi oldu. Saldırganlardan birinin daha önce kendisini tehdit eden Mutluhan K. olduğunu, diğerlerini ise tanımadığı belirten Işık, şunları söyledi.

"Camiden eve giderken kalabalık bir grupla karşıma çıkan Mutluhan K., 'Nasılsın ağabey?' deyip, silah çekti. Ardından da elindeki sopa ile vurdu. Ardından diğerleri de vurmaya başladı. En az 15 kişi vardı. Kafamda, sırtımda ve ayağımda yaralar vardı. Hastaneye gidip tedavi oldum, rapor aldım. Sonra karakola gidip, şikayetçi oldum. Yazdığım haberler birilerini rahatsız ettiği için saldırıya uğradım. Saldırganların kimliği belli. Adalet önünde hesap vermelerini istiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Metin Işık'ın dayak yeme anı(cep telefonu ile çekilen görüntü'-Metin Işık'ın bisikletiyle dolaşması-Bilgisayarda haber yazamasından detay-Kafası ve ellerinden aldığı darbeleri göstermesi-Metin Işık ile röp

Haber-Kjamera: ÖZKAN AYDIN/IĞDIR,

SÜRE: 02.54 BOYUT: 326 MB

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Adıyaman'da 150 kalaycı ustasından 4 usta kaldı

ADIYAMAN'da bir zamanlar en gözde meslekler arasında yer alan kalaycılık, günümüzde bakır kullanımının azalması nedeniyle kaybolmaya yüz tuttu. Şehirde bir dönem 150 olan kalay ustası sayısı günümüzde 4'e kadar düştü.

Adıyaman'da kalaycılığın son temsilcileri, çırak bulamadıkları için mesleklerinin tarihe karışacak olmasından endişe ediyor. Mesleğin son temsilcilerinden Hüseyin Ulum (59), çırak bulamamaları nedeniyle mesleği gelecek nesillere aktaramadıklarını söyledi.

'VEFAT EDERSEK BU ZANAATI YAPAN YOK'

Bakır ev eşyalarının kullanılmasının neredeyse son bulmasının mesleklerinin sonunu getirdiğini aktaran Ulum, "Zor geçiniyoruz. Biz burada mesleğimizi yapıp tarihe karışmasını engelleme çabası veriyoruz. Adıyaman'da bu işi yapan 4 kişi kaldık ve biz vefat edersek bu zanaatı yapan yok. Benim çocuğum yapmıyor, çırak bulamıyoruz. Burada 150 esnaftık, 150 tezgah vardı ama şimdi 4 kişi kaldık" diye konuştu. 30-40 yıl önce herşeyin bakırdan olduğunu vurgulayan Ulum, "Herşeyimiz bakırdı, şimdi hepsi krom" dedi. Çocukken mesleği öğrendikten sonra kendi iş yerini açtığını ifade eden Hüseyin Ulum, yıllardır hem usta hem de çırak olarak kalaycılığı sürdürdüğünü kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Demirciler PazarıKalaycı dükkanlarıAteş yakılmasıHüseyin Ulum ile röp.Hüseyin Ulum'ın bakırları Hüseyin Ulum'un bakırları kalaylamasıUlum'un bakır üzerine işleme yapmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 630 MB

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Gelecek yaz plajlarda deniz renkleri hakim olacak ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde perakende satıcılara mayo, bikini ve pareo modellerini tanıtan Laura Baresse Mayo'nun ürün müdürü Yavuz Selim Özler, "Gelecek yaz plajlarda denizin renkleri hakim olacak" dedi.

Antalya merkezli Laura Baresse Mayo, perakende satıcılara, bikini, mayo, plaj çantası, pareo gibi plaj ürünlerinden oluşan 2020 yaz kreasyonu ürünleri Manavgat'ta bulunan 5 yıldızlı bir otelde tanıtıldı. Geçen ay Ayça Bölükbaşı tarafından kurulan AS Ajans mankenleri Fatoş Kapşon, Zerin Vergili, Ceren Öztürk, Yelizave Shtefan, Kesinya Aleksandra, Elvira Gumerova tarafından salonda; Aleyna Öztürk, Melek Coşkun ve Sabrina Yılmaz tarafından da havuz başında tanıtılan Laura Baresse Mayo ürünleri beğenildi.

Firmanın Ürün Müdürü Yavuz Selim Özler, pastel renklerin ağırlıkta, kırmızı ve mavinin bütün tonlarının hakim olduğu bikinilerin 2020 yazında sahillerde çok göze çarpacağını belirterek, "Burada 2020 yazı için hazırladığımız bikini ve pareo ürünlerimizi perakende satıcılara tanıtıyoruz. Bikini ve pareoda çok farklı modellerimiz var ve insanların çok seveceğini düşünüyoruz. 2020 yazı için denizin mavisinden esinlendik ve ana renklerimiz mavi ve tonlarıyla kırmızı oldu. Gelecek yaz plajlarda denizin renkleri hakim olacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Havuz başında mankenlerin yürüyüşüMayo, bikini ve pareolardan detayYavuz Selim Özler'in açıklamasıMankenlerin ürün tanıtımıHavuz başında yürüyüş

399 MB/// 03.36"

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Yaralı halde bulunan vaşak tedavi altına alındı

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı vaşak, tedavi altına alındı. Yıldızeli ilçesi Fındıcak köyü mevkisinde nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak, köylüler tarafından yaralı halde bulundu. Otomobil çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen vaşak, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Ayaklarında kırıklar bulunan vaşak, Sivas'taki ilk tedavisinin ardından Kayseri Hayvan Hastanesi Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabında, bir vatandaşın yaralı vaşakla ilgili, "Sayın Valim, Belediye Başkanım acil desteğiniz gerekmekte. Yaralı bir vaşak bulundu, ölmesin lütfen" şeklindeki paylaşımına, "Sivas Av Koruma Kontrol Ekiplerimiz gece bölgeye intikal etmiş ve yaralı vaşağa gece 01.20 gibi ulaşmıştır. Ayaklarından yaralanan vaşağa ekiplerimiz gözetiminde tedavi süreci başlanmıştır" şeklinde cevap verdi.

Görüntü Dökümü

-Vaşaktan detaylar

-Vaşağın tedavi için götürülmesi

Haber: Uğur YİĞİT-Kamera: SİVAS-DHA

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Doğaseverlerin kayın ormanı ilgisi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi ve Adana sınırlarıyla kesişen bölgedeki kayın ormanları, doğal güzelliği ile doğaseverleri etkiliyor.

Sumbas'a bağlı Yirce Yaylası'nın kuzeyinde, kayın ağaçlarından oluşan orman alanı, bölge sakinleri ve çevre illerden gelenlerin ilgisini çekiyor. Kayın ormanında ağaçların yapraklarının dökülmesiyle güzel manzara ortaya çıktı. Doğa fotoğrafçıları, ziyaret ettikleri bölgede fotoğraflar çekerek, arşivledi. Fotoğrafçı Süleyman Gelebek, manzarayı çok beğendiğini belirterek, "Renk cümbüşü insanlara huzur veriyor. Son zamanlarda doğa sporcularının da gezi rotasına aldığı kayın ormanları 1770 rakımda bulunuyor. Doğa harikası olan bu bölgeye ailenizle de gelerek güzel mutlu bir gün geçirebilirsiniz" dedi.Osmaniye Doğa Sporları Kulübü ekip lideri Osman Demirkaynak ise gezileri sırasında doğada bırakılan çöpleri topladıklarını ve yabani hayvanlar için doğaya yiyecek bıraktıklarını da söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Ormandan genel ve detaylarOrmanda yürüyen ve fotoğraf çekenlerSüleyman Gelebek'in konuşmasıOsmaniye Doğa Sporları Kulübü Ekip Lideri Osman Demirkaynak'ın konuşmasıYürüyüşe katılan vatandaşın konuşması

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/SUMBAS (Osmaniye),

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Kaynak: DHA