DHA YURT BÜLTENİ - 4

Gölbaşı'nda karantina sessizliğiADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarının artması üzerine 14 günlük karantina uygulamasına geçildi.

Gölbaşı'nda karantina sessizliği

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarının artması üzerine 14 günlük karantina uygulamasına geçildi. 31 bin 600 nüfuslu ilçede karantina kararının ardından sessizlik hakim oldu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinin kesişim noktası olan Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Aşağı Karakuyu, Gedikli ve Yeşilova köylerinde bir süre önce koronavirüs vakalarına rastlandı. Semptomlar üzerine hastanelere kaldırılan kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine ilçedeki 3 köy İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. Ancak, son günlerde ilçe merkezinde de birbiri ardına koronavirüs vakalarına rastlandı. Hızlı yayılımın ardından dün olağanüstü toplanan Gölbaşı Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçenin karantinaya alınmasına karar verdi.

Alınan karar ile ilçeye giriş ve çıkışlar bugün kapatıldı. İlçenin Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş ile Adıyaman'a ulaşımın sağlandığı yollarda polis ekiplerince kontrol noktaları oluşturuldu. İlçeye girişlere zaruri haller dışında izin vermeyen güvenlik güçleri, ilçeden çıkmak isteyenlere de karantina uygulaması nedeniyle engel oldu.Yeni güne karantina ile uyanan Gölbaşı'nda ise sokaklar sessiz kaldı. Karantina kararının anonslarla duyurulmasının ardından sokaklarda zorunlu olarak dışarı çıkması gerekenler dışında kimse gözükmedi. Sessizliğin hakim olduğu ilçede, fırın, market, eczane gibi işletmeler dışındaki işyerlerinin kapalı olduğu, dışarı çıkan kişilerin de maske ve eldiven takarak kişisel tedbirlere dikkat ettiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Gölbaşı ilçesiİlçe merkezinde kapalı olan işyerleriPolis ekipleriGölbaşı girişiHasan Kırmızıtaş'ın sunumuGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

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Ordu'da karantina süreleri dolan 181 kişi evlerine gönderildi

AZERBAYCAN'dan koronavirüs salgını nedeniyle getirildikten sonra Ordu'nun Altınordu ilçesinde öğrenci yurduna yerleştirilen 181 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.Koronavirüs salgını nedeniyle, Azerbaycan'dan getirildikten sonra Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 181 kişinin karantina süreleri bugün doldu. Bu sabah yurtta sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında öğrenci ve iş insanlarının da bulunduğu bu kişilerin ateşleri ölçüldü, ardından da AFAD ekiplerinin koordinesinde evlerine gönderildi. Bu kişiler, tedbirler kapsamında kendilerini 14 gün boyunca evlerinde izole edecek.Bu arada yurttan ayrılırken vatandaşlara Ordu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından çam ağacı fidanı hediye edildi.'KARANTİNA SÜREM GAYET İYİ GEÇTİ'14 günlük karantinanın ardından memleketi Hatay'a gitmek için yola çıkan Murat Ferudun Güllü, yurtta iyi ağırlandıklarını belirterek, "İlk geldiğimiz günden itibaren tamamen dikkatli bir şekilde bize her şeyi söylediler. Eksiklerimizle ilgilendilerö dedi. Gülza İlyasova ise, "Karantinanın nasıl olacağı ile ilgili bir korkumuz vardı. Sonrasında geldik. Gece gündüz demeden bizimle çok yakından ilgilendiler. İnşallah bu virüs ülkemizden geçer. Herkes sağlığına kavuşurö diye konuştu.'YAŞASIN AZERBAYCAN TÜRKİYE KARDEŞLİĞİ'Sudaba Korucu da, kendileriyle bu zorlu süreçte yakından ilgilenen herkese teşekkür ederek, "Yaşasın Azerbaycan- Türkiye kardeşliğiö ifadelerinde bulundu.'YAŞSIN AZERBAYCAN TÜRKİYE KARDEŞLİĞİ'Sudaba Korucu da, kendileriyle bu zorlu süreçte yakından ilgilenen herkese teşekkür ederek, "Yaşasın Azerbaycan Türkiye kardeşliğiö ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Valizlerin otobslere yerleştirilme görüntüsü-Vatandaşların yurttan ayrılma görüntüsü-Vatandaşların el sallayarak veda görüntüsü-Otobüslerin yurttan ayrılma görüntüsü

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK/ ORDU

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Kuveyt dönüşü Aksaray'da karantinaya alınan 348 kişi, memleketine uğurlandı

KUVEYT'ten getirilerek Aksaray'daki yurda yerleştirilen 348 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolmasının ardından evlerine uğurlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, 22 Nisan'da Kuveyt'ten getirilen ve Aksaray'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 348 Türk vatandaşı, karantina sürelerini doldurdu. Yapılan 'Covid-19' testleri de negatif çıkması üzerine bugün otobüslerle evlerine gönderilmeye başlandı.Karantina süresi dolan Osman Nuri Hasan Kadıoğlu, "Burada Kuveyt'ten gelerek 14 gün kaldık. Aksaray ve AFAD ekiplerine çok teşekkür ederim. Kendilerini de arayıp bildirdim. İlgi alaka çok güzeldi." dedi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında 25 Nisan'da Fas'tan gelen 277 ile 29 Nisan'da Rusya'dan 98 kişinin karantinaları ise devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Yurttan tahliyelerin görüntüsü-Vatandaşların otobüsleri binmesiOsman Nuri Hasan Kadıoğlu röpGenel detaylar

Haber- Kamera: ALTUNTAŞ/ AKSARAY

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Prof. Dr. Sevgili: Çekirge istila mücadelesi biyolojik çeşitliliğe zarar veriyor

ORDU Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, İzmir'in Tire ilçesinde görülen çekirgelerle ilgili başlatılan pestisit kullanımının biyolojik çeşitliliğe ve doğal kaynaklara zarar verebileceğini açıkladı. Sevgili,"Özellikle yumurta ve yavru döneminde popülasyonların daha henüz salgın oluşturmadan izlenip, ona göre önlem alınması gerekiyor" dedi.İzmir'in Tire ilçesinde Akarca Ovası'nda görülen binlerce çekirge paniğe neden oldu. Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan çekirge sürüleri bölge tarımına ciddi oranda zarar vermeye başladı. Biber, domates gibi toprakta olan tüm mahsulleri yiyerek talan eden çekirgeler, bölge çiftçisini de kaygılandırdı. Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Sevgili, ilçede görülen çekirge türünün büyük olasılıkla 'Poecilimon sanctipauli' olduğunu söyledi. Söz konusu çekirgelerin Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi ve bazı Ege denizi adalarında bulunan bir tür olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sevgili, "Bu tür Poecilimon sanctipauli dediğimiz bir tür. Bu tür dünyada sadece Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, biraz da Ege Adalarının bazılarında bulunan yeşil bir çekirge türü. Uzun antenlere sahip ve kanatları kısa olduğu için uçamaz. Belli bölgelerde iklim, yağış uygun olursa ve besleneceği bitkiler bakımından zengin bir ortam oluşursa, birkaç yıl üst üste çoğalma şansı bulabiliyor" diye konuştu.'PESTİSİT MÜCADELE SON ÇARE OLARAK DÜŞÜNÜLMELİ'Bölgede görülen çekirge türünün yumurtalarını toprağa ve çalı diplerine bıraktığını kaydeden Sevgili, "Bu türün mücadelesinde genellikle pestisit falan kullanılıyor. Fakat aslında bu türün doğal olarak üzerinden beslenen kuşalar, sürüngenler gibi doğal olarak bu hayvanlardan beslenen canlı grubu var. Pestisitle bu hayvanlarla mücadele etmek son çare olarak düşünülebilir ama popülasyonlarının öncelikle izlenmesi gerekir. Çünkü bu Poecilimon türleri, yumurtalarını genellikle toprağa, çalı diplerine bırakıyorlar ve paket halinde bırakmıyorlar. Yani bir dişi yaşı boyunca bunlar çok da fazla yaşamıyorlar. 1.5 aylık ömürleri var ergin dönemde belli aralıklarla dörder, beşer, onar tane yumurta bırakarak ömrü boyunca 50 ile 100 arası bir yumurta bırakma şansı olabiliyor ve peyderpey bırakıyor. Ama bunlarla asıl mücadele yapılacaksa yavru döneminde yapmak lazım. Çünkü ergin dönemde toprağa yumurtladıysa bir sonraki yılın yumurtaları ve bireyleridir onlar. Eğer iklim ve yağmur şartları onun için uygun giderse önümüzdeki yıl tekrar gözlemlenmesi lazım. Her şey uygun olursa belki daha büyük popülasyonlar halinde de tekrar çok sayıda ürüyebilir ve zarar oluşturabilirler" şeklinde konuştu."ÇEKİRGELER BALIK VE TAVUK YEMİ OLARAK KULLANILABİLİR'Prof. Dr. Sevgili, çekirgelerin balık ve tavuk yemi olarak kullanılabileceğine de dikkat çekerek, "Ayrıca bu türler pestisitlerle yok edilmek yerine zarar yaptığı alanlardan toplanıp uygun bir yatırımla ve işlemden geçirilerek balık ve tavuk yemi olarak kullanılması konusu da değerlendirilebilir. Çünkü çekirgelerin yaklaşık yüzde 80'i proteindir" dedi.'PESTİSİTLEME BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE DE ZARAR VEREBİLİR'Poecilimon cinsinin önemli bir cins olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hasan Sevgili, şunları dedi: "Bizim ülkemiz için de önemli bir cins. Dünyada sadece Avrupa, Balkanlar, Anadolu gibi bölgelerde yoğunlaşmış bir grup. Yaklaşık 150-160 tane türü var. Bizim ülkemizde bu cinsin yaklaşık 100 tane tür ve alt türü var. Bu zarar yapan türü onlardan sadece bir tanesi. Diğerleri zarar yapabilir mi? Lokal alanlarda belki ama çoğu endemik tür. Endemik türden kastımız; sadece belli dar alanlarda yayılış göstermesidir. Bu Poecilimon'a ait türlerin yaklaşık yüzde 80'ini bizim Anadolu'da, yani çok önemli bir kısmı bizim coğrafyamıza ait türler. Aynı zamanda da biyoçeşitlilik açısından da önemli türler olduğu için pestisit kullanımı tarımsal alanlarda son çare olarak düşünülebilir ancak genel bir pestisitleme biyolojik çeşitliliğe de zarar verebilir. Buna dikkat etmek lazım. Sadece oradaki diğer yararlı böcek türleri sürüngen, kuşları açısından değil, bizim doğal gen kaynaklarımız, doğal biyoçeşitlilik kaynaklarımız açısından da zarar oluşturabilir. Özellikle yumurta döneminde popülasyonların daha henüz salgın oluşturmadan izlenip, ona göre önlem alınması gerekiyor. Buradan da şunu anlıyoruz ki, bu salgın yapan türlerin doğal düşmanları olan kertenkele, kuş türleri, sürüngenler bu hayvanlar üzerinde baskı kuruyorlar ve doğada çoğalmalarını önlüyorlar. Dolayısıyla pestisit kullanırken bu yararlı türlerin de yok olmasına yol açılabileceği için çok fazla önerilmez. Çok mecbur kalınmadıkça kullanılmamalı. Önemli olan izlenmeleri"'ÇÖL ÇEKİRGELERİNDEN FARKLI'Ege'deki türün çöl çekirgelerinden olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sevgili, "Bu çöl çekirgesinden çok farklı bir şey. Çöl çekirgesi Doğu Afrika, Kenya, Somali bölgesinde salgın yapıyor. Başka bir gruptan bir tür. Onlar kanatları olduğu için uzun mesafe uçabiliyorlar. Bizim coğrafyada da bu tarz türler, buna benzer uçabilen türler var. Bunlar zaman zaman ülkemizde zarar oluşturmuşlar. Özellikle Güneydoğu'da, Ege'nin bazı bölgelerinde, yine Akdeniz Bölgesi'nde tarihte bunlar. Özellikle Kurtuluş Savaşı, 1'inci Dünya Savaşı, 1930-1940 yıllarda bunlarla ilgili ciddi mücadeleler yapılmış. Dolayısıyla bizim lokal türlerimizin izlenmesi gerekiyor. Çok büyük bir potansiyelde Türkiye'yi kapsayacak bir istila beklentisi yok ama lokal düzeyde Tire'de görüldüğü gibi belli bölgelerde bu popülasyonlar salgın oluşturabilir" ifadelerinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Prof. Dr. Hasan Sevgili röportajı

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK/ ORDU

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Yangında ev sahibi dumandan etkilendi, 2 kanaryası ise öldü

Bursa'da binanın 2'nci katındaki dairede, eski buzdolabından yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen Ghaiath Haddad (50) hastaneye kaldırılırken, evdeki 2 kanaryası ise öldü.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın 2'nci katında meydana geldi. Evinde oturduğu sırada mutfaktan dumanların geldiğini gören Ghaiath Haddad, buzdolabının arka kısmından alevlerin çıktığını gördü. Komşularından yardım isteyen Haddad, yangını söndürmek isterken, yoğun dumandan etkilendi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Buzdolabının yanında bulunan kafesteki 2 kanaryanın hareketsiz olduğunu fark eden ekipler, kuşları hayata döndürmek için çaba sarf etti. Yapılan müdahalelere rağmen kuşlar kurtarılamadı. Dumandan etkilenen Ghaiath Haddad, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Evde de hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA