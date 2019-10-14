Dha yurt bülteni - 14

14.10.2019 17:33

Barış Pınarı Harekatı'nda 6'ncı gün (4)

AYN EL ARAB SINIRINDAKİ KÖYLERE GİRİŞLER YASAKLANDI

'Barış Pınarı Harekatı' 6'ncı gününde sürdürülürken, Suriye'nin Ayn el Arab kentinin karşısındaki Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı sınır köylerine girişler yasaklandı. Köylere giden yollar kapatılırken, araçların bölgeye girişine izin verilmedi. Köylerden Suruç merkeze girişler yapılırken, birçok araçla şehir merkezine gidildiği görüldü. Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan askeri araçlarla geçiş yapılırken, haber takibi için ilçeye gelen gazetecilerin de güvenlik gerekçesiyle sınır bölgesine yaklaşmasına izin verilmiyor.

3 SİVİL ŞEHİT OLMUŞ, 1 SİVİL YARALANMIŞTI

Öte yandan cuma günü terör örgütü işgalindeki Ayn el Arab bölgesinden atılan havan mermisi, Çaykara köyüne düşmüş; saldırıda 3 sivil şehit olmuştu. Pazar günü de Ayn el Arab bölgesinden atılan havan mermisinin Çaykara'ya düşmesi sonucu 1 sivil yaralanmıştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Semih ÇALIŞKAN- Güven USTA/SURUÇ (Şanlıurfa),

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Nusaybin'de esnaf dükkanlarını açtı

BARIŞ Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Suriye topraklarından teröristlerin attığı roketatar ve havanların düşmesiyle esnafın kepenk kapattığı Mardin'in Nusaybin ilçesinde gündelik hayat yeniden normale döndü.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ'a yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın başlatmasıyla Nusaybin ilçesine 300'e yakın roketatarlı ve havanlı saldırı düzenlendi. Suriye'nin Kamışlı kentindeki teröristlerin attığı havan ve roketlerle 11 sivilin şehit olduğu, 63 kişinin de yaralandığı Nusaybin'deki saldırıların ardından ilçe halkı evlerine kapandı, esnafın çoğunluğu ise kepenk kapattı. Son 2 gündür süren sessizliğin ardından ilçe halkı bugün sokaklara çıkmaya başlarken, esnafın büyük çoğunluğu kepenk açtı.

Esnaf Kadir Aslan, saldırıların ardından ilçeden ayrıldığını, dün geri döndüğünü belirterek, "Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Milletimizin içi ferah olsun. Evlerine geri dönsünler. Hepimizin temennisi öyle" dedi.

Nusaybin esnafından Mehmet Kaya ise "Allah'a şükür dükkanlarımızı açtık. Şu anda bir sıkıntı yok. Silah sesi falan gelmiyor. İnşallah daha iyi olur her şey yoluna girer. Bütün esnaf gelip dükkanını açıyor" diye konuştu.

Görüntü dökümü

----------Nusaybin sokaklarından detayKadir Aslan'ın konuşmasıMehmet Kaya'nın konuşmasıAskeri konvoy

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Selim KAYA, Mehmet Ali DİNLER/MARDİN/GÖRÜNTÜ BOYUTU: 339 MB

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TEM'de TIR yandı, yol 2 saat ulaşıma kapalı kaldı

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda TIR, alev alev yandı. TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kaldı.

Olay, saat 14.20 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Gebze'den Adana'ya elektronik malzeme ve ilaç taşıyan Uğur Yıldırım idaresindeki 34 F 6303 plakalı TIR, seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. TIR'ın çekici kısmından dumanlar yükseldiğini gören sürücü Yıldırım, aracı Ankara istikametinde emniyet şeridine çekti. Sürücünün inmesiyle birlikte TIR alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine Bolu ve Yeniçağa'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

YOL 2 SAAT KAPALI KALDIYangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti jandarma ve polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. TIR'da bulunan elektronik malzemelerin patlaması ihtimaline karşı otoyolun İstanbul istikameti yaklaşık yarım saat boyunca trafiğe kapalı kaldı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Araçlar D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kalan yolun Ankara istikameti, soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından tek şeritten kontrollü olarak açıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-TIR'ın söndürme çalışmaları-Vatandaşlar ile röportaj-Kalabalık görüntüsü-Yoldaki kuyruk-Araçlarından inenler-Çimenlere oturanlar-Yolun açılması-Detaylar

Süre: 02.58-Boyut: 334 MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere mektup

HATAY'ın İskenderun ilçesinde öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ve dövizler ile Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere moral için yazdıkları mektupları teslim etti.

İskenderun İlkokulu'nda öğrenciler veliler ve öğretmenler bir araya gelerek, Türk bayraklı tişörtler, ellerde bayraklar ve dövizlerle marşlar söyleyerek, Barış Pınarı'na destek verdi.

İskenderun İlkokulu Müdürü Haşim Ekener, "Canımızla kanımızla yanlarında olduklarımızı bilmeleri için bugün burada hep birlikte selam gönderiyoruz ve Allah yar ve yardımcınız olsun diyoruz" dedi.

Öğrenciler tarafından Mehmetçiklere yazılan mektuplar arasında yer alan 'selam olsun' şiirini ise sınıf öğretmeni Dilek Aydın'ın okumasının ardından öğrencilerin yazdıkları mektupları Türk bayrağı ile hazırlanan posta kutusuna attı.

Görüntü Dökümü-------------------------Okul bahçesinde hazırlanan pankart -Bayraklar sallanarak marşların okunması-Okul Müdürü Haşim Ekener'in konuşması-Mehmetçiklere yazılan bir şiiri öğretmen Dilek Aydın'ın okuması-Öğrencilerin yazdıkları mektubu Türk bayraklı kutuya atmaları

SÜRE: 2,31 sn BOYUT: 114 mb

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Eski eşine satırla saldıran zanlı adliyeye tekerlekli sandalye ile getirildi (2)TUTUKLANDI

Eskişehir'de 6 ay önce boşandığı eşi Ayşe Tuba Arslan'ı satırla başından ağır yaralayan ve adliyeye tekerlekli sandalye ile getirilen Yalçın Özalpay çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR

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Bedensel engelli Berat'ın eğitimi için patikaya yol yapıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin kırsal Söğüt Mahallesi'nde yaşayan yüzde 99 bedensel engelli 11 yaşındaki Berat Selçuk'u eğitimi için ailesi 70 metrelik patika yolda sırtında taşıyordu. Muğla Valiliği'nden alınan onayla, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hazine arazisi üzerinde yol açtı.

Söğüt Mahallesi'nde garsonluk yapan Haydar Selçuk (37) ve Sibel Selçuk (30) çiftinin oğlu 11 yaşındaki Berat Selçuk, yüzde 99 bedensel engelli doğdu. Berat'ın üzerine titreyen ailesi, fedakarlıktan kaçınmadı. Berat, eğitimi için Marmaris ilçe merkezindeki özel bir rehabilitasyon merkezine götürülmeye başlandı. Ancak Berat'ı merkeze götürecek araç, yol bozukluğu nedeniyle evin önüne kadar gelemedi. Bu nedenle ailesi, Berat'ı Marmaris ilçe merkezindeki özel bir rehabilitasyon merkezine götürmek için her gün çileli yolculuğa çıktı. 70 metrelik patika yolda Berat'ı sırtında taşıyarak ana yolda bekleyen araca çocuğunu teslim eden çiftten anne Sibel Selçuk, bel fıtığı oldu. Aile bu sıkıntısını yetkililere iletti. Durumdan haberdar olan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, aileyle görüştü. Ardından yol yapımı için harekete geçildi. Muğla Valiliği'nden alınan onayla, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Hazine arazisi üzerinde yol açma çalışması başlattı. 4 ay süren alt yapı ve yol çalışmaları kapsamında, 70 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde yol yapıldı. Yol için yetkililere teşekkür eden baba Haydar Selçuk, "Uzun mücadelemiz sonucunda yolumuza kavuştuk. Devlet ve belediye yetkililerine çok teşekkür ederim" dedi. Anne Sibel Selçuk ise, "Berat'ın kilosu arttıkça, patika yolda gidip gelmek artık çok zor oluyordu. Yolun yapılması için çalmadığımız kapı kalmamıştı. Yetkililer harekete geçti. Herkese minnettarım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSöğüt Mahallesi'ndeki 70 metrelik yapılan yolun görüntüsüSelçuk ailesinin yüzde 99 engelli çocuklarını özel araçlarıyla evlerinin önüne kadar getirmesiEngelli çocuğun tekerlekli sandalyeye alınarak anne ve babasıyla yapılan yolda gitmesi Baba ve anne ile röp.

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Tekirdağ'da çöken çatının altında kalan kadın yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde kullanılmayan müstakil kerpiç evin çöken çatısının altında kalan Fatma Yavaş (55) yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla çatının altından çıkartılan Yavaş, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Hayrabolu ilçesine bağlı Karababa Mahallesi'nde öğleden sonra meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Ahmet Yavaş'a ait kullanılmayan kerpiç evde eşi Fatma Yavaş, çatının altındaki tuğlaları başka bir yere aktarmak istedi. Tuğlaları aktardığı sırada bilinmeyen bir nedenle evin çatısı Fatma Yavaş'ın üzerine çöktü. Gürültüyü duyan komşu ve akrabalarının ihbarı ile olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. O sırada Fatma Yavaş'ın akrabaları çatısı çöken evin yanında bulunan kahvehanedeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar çöken çatıyı kaldırarak altında kalan Yavaş'ı güçlükle çıkardı. Yavaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak, götürüldüğü Hayrabolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yavaş'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çatının çökmesi sırasında duyduğu sesten çok korktuğunu söyleyen Mehmet Yavaş (85), "Ben evin yanındaydım. Birden gürültü koptu, çok korktum. Hemen buraya geldim. Sesi duyanlar da gelmişler, çatıyı kaldırıp yengemi altından çıkardık" dedi.

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak, soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü------------------------------------Olay yerinden detaylarMehmet Yavaş'ın olayı anlatmasıÇöken çatıdan detayJandarma ekiplerinin çalışmasıÇatıyı inceleyen kalabalıktan detayOlay yerinden detayAmbulansın yaralıyı hastaneye sevkiDetaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/HAYRABOLU(Tekirdağ),-

Kaynak: DHA