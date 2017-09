Dha Yurt Bülteni-13

1)PLAJDA BİRA İÇEN İKİ KADIN DOKTORA PARA CEZASI







ZONGULDAK'ta belediyenin işlettiği mavi bayraklı Kapuz Plajı'nda bira içen iki kadın doktora, polis tarafından, Kabahatler Kanunu'nun 'Çevreye rahatsızlık verme' maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle 109'ar lira idari para cezası uygulandı.



Olay, dün akşam saatlerinde Zonguldak Belediyesi'nin işlettiği Kapuz Plajı'nda meydana geldi. Doktor 32 yaşındaki S.Ç. ve meslektaşı olan kadın arkadaşı, Kapuz Plajı'na geldi ve yanlarında getirdikleri portatif sandalyelere oturdu. Kitap okuyup güneşlenen 2 kadın doktor, bir süre sonra yanlarında getirdikleri biraları çıkardı. Yanlarına gelen plaj görevlisi, sahilde içki içmenin yasak olduğunu söyleyerek, kadınları uyardı. Plajın kamu malı olduğunu, kimseye rahatsızlık vermeden içki içmenin yasaklanmasının kanuna aykırı olduğunu söyleyen kadınlar ile görevli arasında tartışma çıktı.



Kadın doktorlar, daha sonra gelen zabıta ile de tartışınca polise haber verildi. Polis ekibi iki kadın doktoru, haklarında şikayet olduğunu söyleyerek karakola götürdü. S.Ç. ve arkadaşı, Kabahatler Kanunu'nun 'Çevreye rahatsızlık verme' maddesni ihlal ettikleri gerekçesiyle 109'ar lira idari para cezası uygulanarak serbest bırakıldı.



'ÜSTÜM ISLAK ŞEKİLDE KARAKOLDA BEKLEDİM'



DHA'ya açıklama yapan doktor S.Ç., mesai sonrası, kitap okumak ve serinlemek için plaja gittiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:



"Biramı açtım ve bir yudum aldım. Görevli geldi. Bize içki içmenin yasak olduğunu söyledi. Biz de halk plajında bu yasağın olamayacağını söyledik. Bize 'Erkek olsanız sizi yaka paça dışarı atardım' dedi. Biz de kadın olduğumuz için yapması gereken uygulamadan imtina etmemesini, ne gerekiyorsa yapmasını istedik. Amirini çağırdı. Amiriyle de yaklaşık 15-20 dakika konuştuk. Bu yasağın kanuni olmadığını anlatmaya çalıştık fakat anlamadılar ve polisi aradılar. Ben o sıra denize girdim. İsmin anons edildi ve denizden çıkartıldım. Bizi önce hastaneye sonra karakola götürdüler. Alkol kontrolünde arkadaşımda sıfır çıktı, bende ise 0.50 promil çıktı. Para cezası kestiler. Üstüm ıslak şekilde karakolda bekledim ve gece çıkabildik."



'PLAJDA İÇKİ İÇİLMESİ YASAK'



Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürvekili Nejat Uludüz, olayın belediye ile alakalı olmadığını, plaja alkollü içecek sokmanın yasak olduğunu belirten tabelanın girişte asılı olduğunu söyledi. Plajda alkol alınabilecek restoranın bulunmasına rağmen iki kadının sahilde içki içmek istediklerini belirten Uludüz, şöyle konuştu:



"Plajda içki içilmesi yasak. Plajda alkol alınabilecek restoran var. Orada içki içildiği takdirde herhangi bir sorun yok. Sahilde, kumsalda içki içildiği için oradaki vatandaşlarımız da şikayette bulunmuşlar. Plaj görevlileri de uyarıp restoranda içki içebileceklerini söylemişler. Bayan arkadaşlar bunu dikkate almamış. Tartışma büyümüş ve emniyete haber verilmiş. Polisi görünce alkol alan bayanlardan birisi denize girmiş. Denizden çıkması için anons etmişler. Olay daha sonra emniyete intikal etmiş. Emniyet de işlem yapmış. Bizim belediye olarak bir ceza uygulamamız söz konusu değil. Biz bundan sonra plajdaki önlemleri arttırabiliriz. Sahilde içki içilmesinin yasak olduğunu belirten yazılar ve levhaları arttırabiliriz."



2)OPRAMOAS ANITI RESTORASYONUNA REVİZE



ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'ndeki Rhodiapolis Antik Kenti'nde 2'nci yüzyılda ait Opramoas anıtı, yeni bulunan yazıtlara göre restore ediliyor. Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, çevresel etkilerden korumak amacıyla anıtın etrafının koruma iskele brandasıyla kapatıldığını söyledi.



Kumluca'da 1892'de keşfedilen Rhodiapolis Antik Kenti'nde 2006 yılında Akdeniz Üniversitesi tarafından arkeolojik kazı başlatıldı. Kazılarda, Likya, Roma ve Bizans dönemlerine ait pek çok kültür varlığının yanı sıra 2'nci yüzyılda bu kentte yaşayan, Likyalı ünlü hayırsever Opramoas adına yapılmış anıt gün yüzüne çıkarıldı.



Anıtta, Likya'nın pek çok kentine iyiliği dokunan Opramoas'ın yaptığı yardımların anlatıldığı bir de yazıt bulunuyor. 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokolle Rhodiapolis ören yerinin işletmesi Kumluca Belediyesi'ne devredildi. Protokol, antik kentin gişe gelirinin antik kentin restorasyonu ve çevre düzenlemesi için kullanılmasını öngörüyor. Kumluca Belediyesi 2015 yılında Rhodiapolis'te restorasyon ihalesine çıktı. Yaklaşık 1 milyon 445 bin lira bedelle ihaleyi alan Er-Bil İnşaat AŞ, yer tesliminden sonra çalışmalara başladı.



Antik kentte yapılan kazılarda anıta ait yeni yazıtlar bulunması üzerine Bilim Kurulu, Opramoas anıtı restorasyon çalışmalarını revize etti. Bunun üzerine yeni yazıtların yerlerinin belirlenmesi için yeni bir proje hazırlandı.



KORUMA AMAÇLI İSKELE BRANDASI



Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, anıttaki restorasyon çalışmalarının revize edilen projeye göre sürdürüldüğünü söyledi. Karabayram, yazıtların kalker ve yumuşak yapısının zarar görmemesi, yıpranmaması, güneş ışınları, yağmur, rüzgardan korunması amacıyla geçici olarak etrafının iskele brandasıyla kapatıldığını belirterek, şunları söyledi:



"Tarihi eser restore edilirken çevresel etkilerden korunması için o yapının mevcut fotoğraflarından yola çıkılarak, koruma brandasına birebir kopyası çıkartılır. Buradaki amaç, ziyaretçilerin yapı hakkında fikir sahibi olmasıdır. Türkiye'de ve dünyada da böyledir. Bu yazılı taşlar 1980-1990'lı yıllara kadar iklimsel koşullara terk edilmiş. Şimdi biz iyi niyetle orada iklimsel koşullar ve güneş ışınlarını sert alan tepede çalışma yaptık. Biz ona sahip çıkıyoruz."



Anıtın yapısal verisinin ele alındığını ve tedbir önlemlerini hayata geçirdiklerine değinen Karabayram, "Hata da olabilirdi ama hakikaten yeniden bulunan taşlar olduğu için o taşların dizilimiyle ilgili, yazılı taşların bir araya gelebileceği yeni bir proje gerekir. Bu restorasyon, betonarme bina yapmıyorsunuz. 2010 yılında projesi onaylanmış bir proje. Şu anda çalışma devam ediyor. En kısa sürede tamamlanacak" diye konuştu.



3)BELEDİYE BAŞKANVEKİLİ AKSOY: GENÇLER ARTIK TAŞ ATMAYACAK, SPOR YAPACAK



BATMAN Vali Yardımcısı ve Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, makamında kabul ettiği başarılı sporcuları ödüllendirerek, "Artık Batman'da çocukların, gençlerin terörün etkisinde kaldığı, sokaklarda taş attığı devir kapanmıştır. O defteri hep birlikte kapattık. Bundan sonra tüm gençlerimizi onlara yaraşır, hakettiği, yakışır sosyal faaliyetlerde göreceğiz"dedi. Ferdi alanda başarılı sporcuları makamanıda ağırlayarak ödüllendiren Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, burada yaptığı konuşmada, artık sokaklarda taş atma devrinin kapandığını söyledi. Çocuk ve gençlerin artık terörün etkisinden kulduğunu belirten Aksoy, "Artık Batman'da çocukların, gençlerin terörün etkisinde kaldığı, sokaklarda taş atığı devri kapanmıştır. O defteri hep birlikte kapattık. Bunu belediyemizle, valiliğimizle, kamuoyu ile kapattık. Bundan sonra tüm gençlerimizi onlara yaraşır, hak ettiği, yakışır sosyal faalmiyetlerde göreceğiz. Spora çok önem veriyoruz. Bu konuda desteğimiz, katkımız ve çalışmalarımız artarak devam edecek. Bir tarafta spor tesisleri onların kapasitesi ve nitelikleri suratla arttırırken, diğer tarafta belediye bünyesinde ve kendi mahallerinde okullarında spor yapan gençlerimizin artmasını hedefmiyoruz" dedi. Başkanvekili Aksoy, belediye bünyesinde 18 branşta 4 bin 825 sporcu çocuk olduğunu, göreve başladığı günden itibaren sportif ve kültürel etkinliklere ağırlık verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Göreve geldiğimizden beri sportif ve kültürel etkinliklere ağırlık verdik. Her zaman söylüyorum, artık çocuklarımız sporla iç içe olmak zorunda. Kaliteli yaşamak zorunda bu temelde sporun tabana yayılmasını ve gençlerimizin gençlerimiz daha geniş kapsamlı ve hedefler, diğer yandan branşlarında başarılı sporcularularımız ferdi sporcuları da kulümümüzün şemsiyeyis altına aldık. Yine ekonomik durumu iyi olmayan sporcularının da eğitim de desteklemeyi ypalnlıyoruz. Bu çalışmalarımız kısa sürede başlamasına rağmen önemli mesafeler katettik. Hentbol erkek takımımız birinci ligde mücadele ediyor. Yine gurur duyduğumuz ferdi sporcularımız var. Örneğin, Zehra bayan milli futbol takımına seçildi, bu ay içerisinde milli takımına gidecek. Mazlum Arığ ise Tayland boksu braşında milli takımına seçilde, önümüzdeki ay Fransa'ya gidecek. Yusuf Oğul kardeşimiz ise, hakikaten hem duygulandırıyor, hemde onurlandırıyor. Kazada kollarını kaybetmiş ve bir ayağını kaybetmiş, bizim yüzme takımımızda, bunlar bir yandan kendileri için birşeyler yaparken diğer taraftan diğer gençlerimiz için de örnek oluyor."



4)DENİZDEN ÇIKAN ATIKLAR ŞAŞIRTTI



'ÇANAKKALE Deniz Aşıkları - Çanakkale İçin Mavi Adım' projesi kapsamında Çanakkale Yat Limanı'nda düzenlenen 'Balıkçı Tezgahı' etkinliğinde son 5 yılda Türkiye'nin değişik illerindeki deniz temizliklerinde çıkan atıklar sergilendi. Deniz Temiz Derneği /TURMEPA'nın MITSUI & CO., Ltd. Çevre Fonu hibesi ve İçdaş A.Ş. desteği ile Çanakkale'de Türk Boğazlar Sistemi'nin önemini anlatan ve Çanakkale Boğazı'nda biyolojik çeşitliliğin korunması için yetişkinler ve üniversite öğrencileriyle bilinçlendirme çalışmalarını kapsayan, 'Çanakkale Deniz Aşıkları-Çanakkale İçin Mavi Adım' projesi, dikkat çekici bir etkinlikle sürdü. Çanakkale Yat Limanı'nda düzenlenen etkinlikte, kurulan balıkçı tezgahlarında balıkların yerini atıklar aldı. TURMEPA'nın son 5 yılda Türkiye'nin değişik illerinde düzenlediği deniz temizliği etkinliklerinde çıkarılan laptop, mangal, cep telefonu, kaykay, diş macunu, saç fırçası, mutfak aletleri gibi atıklar görenlerde şaşkınlık yarattı.



Çanakkale Yat Limanı'nda dalgıçlar eşliğinde gerçekleşen dip temizliğiyle denizden çıkan atıklar da bizzat gözler önüne serildi. Dalgıçlar Yat Limanı'ndan araba lastiği, plastik çöp kutuları, şişeler çıkardı. Bunlar da kordon boyunda gezen vatandaşlar ve bölgedeki işletme sahipleri ile çalışanlarının dikkatini çekmek için sergilendi. Denizlerin kirletilmemesi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinliği İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Sedat Arslan da izledi.



DENİZ CANLILARININ HAYATI TEHLİKEDE



TURMEPA Genel Müdür Yardımcısı Mine Göknar, Çanakkale'de projeyle ilgili çalışmaları üç yıldır sürdürdüklerini söyledi. Balıkçılar, kaptanlar ve turizmciler gibi alanlarda eğitim çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Göknar, "Balıkçı Tezgahı etkinliğimizle Çanakkale'de birçok kitleye ulaşmaya çalışıyoruz ki; denizler temiz kalsın. Daha mavi bir gelecek için çalışıyoruz. Denizler kirletiliyor. Çanakkale ve İstanbul boğazları için bu tehlike çok geniş ölçüde var. Atıkların denizlere verdiği zararı kamuoyuyla paylaşmak için buradayız" dedi. Göknar, bugüne kadar denizlerde yaptıkları temizlik çalışmalarında ise polis bariyeri, bebek arabası, bisiklet gibi karada insanların kullandığı şeylerin çıktığını, bunların da bir şekilde denizde olmasının deniz canlılarının ciddi boyutta hayatlarını tehdit ettiğini belirtti.



