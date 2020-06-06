DHA YURT BÜLTENİ - 12 Gökçeada Belediyesi'nin arkeolojik sit alanındaki inşaatına tepkiÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesindeki Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda, belediye tarafından arkeolojik sit alanı ile denize dolgu alanında kaçak olarak yapıldığı iddia edilen yapılar tepki çekti.

Gökçeada Belediyesi'nin arkeolojik sit alanındaki inşaatına tepki

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesindeki Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda, belediye tarafından arkeolojik sit alanı ile denize dolgu alanında kaçak olarak yapıldığı iddia edilen yapılar tepki çekti. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerinden oluşan komisyon, bölgede inceleme yaptı. Yapılardan birinin arkeolojik sit alanı içinde Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet edilerek yapıldığı, diğerinde ise kıyı işgali ve dolgu planına aykırılık olduğu belirlendi.

Gökçeada Belediyesi, Kaleköy Balıkçı Barınağı içinde çay bahçesi olarak kullanılmak üzere inşaat yapımına başladı. Çevreciler başta olmak üzere bazı kesimler, inşaatın kaçak olarak yapıldığını ileri sürerek, CİMER'e şikayette bulundu. Bunun üzerine ilgili kurumlar inceleme başlattı. Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü yetkililerinden oluşan bir komisyon, 2 Haziran tarihinde Kaleköy Balıkçı Barınağı içinde belediye tarafından yapımı süren inşaatlarda incelemelerde bulundu.

BİRİ ARKEOLOJİK SİT, DİĞERİ DOLĞU ALANI ÜZERİNDE

Komisyon tarafından yapılan incelemede, inşaatlardan birinin arkeolojik sit alanı içinde olduğu, diğerinin de kıyı bandında dolgu alanı üzerine yapıldığı belirlendi. Komisyon raporunda, arkeolojik sit alanında yapımı süren inşaat için Gökçeada Belediyesi'nin kurumlardan izin almadığını ve 2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet ettiğini belirtti. Kıyı bandında dolgu üzerine yapılan inşaat ile ilgili yapılan teknik incelemede ise kıyı işgali yapıldığı ve dolgu planına aykırılık olduğu belirlendi. Raporu hazırlayan komisyon, Gökçeada Belediyesi'ne gönderdiği yazıyla inşaatı durdurmasını istedi. Ayrıca belediyeye, izinsiz ve yasaya aykırı inşaat yaptığı gerekçesiyle idari yaptırım cezası uygulanacağı öğrenildi.

'BAŞKAN GELİP BİZİMLE KONUŞMADI'

Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda 30 yıldır işletmecilik yapan İlbal Dağnık, "Yeni yapılan çay bahçelerinin etik olmadığını düşünüyorum. Bizim şu anki var olan işletmemiz 1988'li yıllarda yapıldı. Bizim burada eski kayınpederimizden kalan çardaklarımız vardı. Çardaklarımız yıkıldı. Burası dolgu alanı yapıldı. İki tane çay bahçesi yapıldı. Bu çay bahçelerinin biri de bizim var olan çardağımızın karşılığında bize kiralandı. Fakat bizler her seferinde şunu söyledik. Var olanı güzelleştirelim, var olmayanı da çirkinleştirmeyelim. Şu andaki yapılan çay bahçelerinin zaten bir tanesi sit alanı içerisinde. Yarısı sit alanında, yarısı da limana çıkmış. Arkamda denize plaj olmasına rağmen, belediyenin lunapark tarzı çocukların oynayacağı zıpzıp alanı var. Plajımızı da kullanamıyoruz. Ben o yüzden de o tarafa geçme taraftarı değilim. Var olan mekanım benim anlaşmamda 180 metrekare iken bana orada, 60,70, 80 metrekare, neyse çok düşük bir alan veriliyor. Kapalı bir alan yapılıyor. Sayın başkan bizimle gelip konuşmadı. Fikrimizi almadı, görüşümüzü sormadı. Telefon açıp, çağırdığımız halde gelmedi. Üst katı başkasına verecekmiş. Elit birine verecekmiş" dedi.

BAŞKAN ÇETİN KENDİSİNİ SAVUNDU

Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin ise iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Çetin, "Bizim Kaleköy mevkii, Gökçeada'nın turizm noktasında en önemli lokasyonlarından bir tanesidir. Halihazırda bulunan, metalden yapıldığı için küflenmiş, pas içerisinde olan, evveliyatında yapımıyla alakalı hiçbir izni olmayan yerleri kaldırdık. Yasallaştırılmış, ruhsatları kesilmiş, daha küçük bir alanda Gökçeada'nın mimarisine uygun taşla kaplanmış bir şekilde yeni çay bahçeleri yapıyoruz. Mevcut müstecirlerimizi oraya alarak, buraları temizlemek ve peyzajını yapmak üzere başladığımız bir çalışma. Gökçeada Belediyesi'nin 2004 yılında onaylanmış sit haritası var. Bizim çay bahçelerini yapmış olduğumuz bölge, her ne kadar sit alanında görünse de 2005 yılında Bayındırlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 1/1000 uygulamalı imar planları mevcuttur. Yaptığımız bu çalışmalar, yasallaştırmaya çalıştığımız, estetik ve güzellik anlamında katma değer sağlayacağına inandığımız, bütün esaslar bu dolgu planının plan hükümleri çerçevesinde ilgili mimari, elektrik, statik, mekanik projeleri çizilerek ve ruhsatları kesilmiş binalarımız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaleköyden görüntü.

-İnşaattan genel ve detay görüntü.

-İşletmeci İkbal Dağnık ile röp.

-Belediye Başkanı Ünal Çetin açıklama görüntüsü.

Vural BOZOK/GÖKÇEADA(Çanakkale), -

===================

Memleketlerine giderken kazada ölen çift toprağa verildi

MEMLEKETLERİ Trabzon'a giderken Giresun'da trafik kazasında yaşamlarını kaybeden Kemal ve Ayşe Demirci çifti Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

Dün, Giresun'un Tirebolu ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari aracın, lastiğinin patlaması nedeniyle emniyet şeridinde duran TIR'a çarpması sonucu Kemal ve Ayşe Demirci yaşamlarını kaybetti. Memleketleri Trabzon'a giderken kazada yaşamlarını kaybeden Demirci çiftinin cenazeleri Sakarya'nın Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Demirci çiftinin cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze namazından görüntüler

HABER-KAMERA: Nuri KURU/AKYAZI (Sakarya),

============================

Sahildeki geri dönüşüm konteynerinin yakılmasına muhtardan tepki

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilindeki cam atık geri dönüşüm konteyneri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Mecidiye Köyü Muhtarı Ali Balaban, yanan konteyneri cep telefonuyla görüntüleyerek, tepki gösterdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mecidiye köyü sahilinde meydana geldi. Mecidiye köyü sahiline konulan cam atık geri dönüşüm konteyneri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine giden Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangını söndürdü. Yangın sonucu geri dönüşüm konteyneri kullanılmaz hale geldi.

Mecidiye Köyü Muhtarı Ali Balaban da yanan konteyneri cep telefonuyla görüntüleyerek, tepki gösterdi. Balaban, "TANAP tarafından dağıtılan konteynerleri yakmışlar. Mecidiye sahilinde terbiyesizlik had safhada. Bunu artık kaldıracak halimiz kalmadı. İlgilileri göreve davet ediyorum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Kimse kusura bakmasın" dedi. Jandarmanın da konteyneri yakan kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattığı bildirildi.

Kaynak: DHA