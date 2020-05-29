DHA YURT BÜLTENİ-10 Samsun'da Cuma namazı sosyal mesafeli kılındıSAMSUN'da buunan Büyük Cami'de vatandaşlar Cuma namazını sosyal mesafeye uygun şekilde kıldı.

Samsun'da Cuma namazı sosyal mesafeli kılındı

SAMSUN'da buunan Büyük Cami'de vatandaşlar Cuma namazını sosyal mesafeye uygun şekilde kıldı.

Koronavirüs terbirleri kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı kararla 16 Mart 2020 tarihinden itibaren ibadete kapatılan camiler yeniden açıldı. Samsun'da belirlenen camilerde bugün ilk Cuma namazı cematle kılındı. İlkadım ilçesinde bulunan Büyük Cami'de de vatandaşlar avluda çizgilerle belirlenen yerlere seccadelerini sererek namaz kıldı. Maske takan vatandaşlar arasında kılacakları yerler için 1,5 metre mesafe bırakıldı.

Kaynak: DHA