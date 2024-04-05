Samsun'da Emlak Dolandırıcılığı Yapan Kişiye Hapis Cezası

Samsun'da emlak ilanı verip kapora alarak dolandırıcılık yapan bir kişi 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden Tolgahan Ç., internet ortamındaki Hepsiemlak sitesinde emlak ilanını görüp ilanı veren Baha S.'ye kapora olarak bin TL'yi banka hesabına gönderdi. Bir daha Baha S'ye ulaşamayan Tolgahan Ç., şikayetçi oldu. Baha S. hakkında "dolandırıcılık" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahallesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında Baha S., 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca bin 660 TL de adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN