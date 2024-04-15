Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Yolcu Otobüsü ile Minibüs Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun- Ankara karayolunun 75. kilometresinde Havza ilçesi Hamamayağı Kavşağı'nda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çağdaş G. idaresindeki 16 AOA 307 plakalı yolcu otobüsü ile Fuat Yazıcıoğlu yönetimindeki 55 C 7795 plakalı minibüs çarptı. Kazada ağır yaralanan minibüs sürücüsü Fuat Yazıcıoğlu, kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Ankara trafik Samsun Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title