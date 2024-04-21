Üye Girişi
Haberler

Samsun'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile ticari araç çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şeyhli Mahallesi'nde M.Ş.'nin (37) kullandığı 55 GA 743 plakalı otomobil ile Ş.G. (35) yönetimindeki 55 AAC 975 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlar savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte her iki araçta yolcu olarak bulunan B.Ç. (52), S.G. (40) ve H.G. (48) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından sağlı ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Samsun trafik Samsun Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GİRESUNSPOR – SAKARYASPOR CANLI: Giresunspor – Sakaryaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Giresunspor Sakaryaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLIĞİ – ERZURUMSPOR CANLI: Gençlerbirliği – Erzurumspor maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Erzurumspor canlı yayın linki! 23 NİSAN'DA KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? BAŞAKŞEHİR- RİZESPOR MAÇI Maç kaç kaç bitti? Maçı kim kazandı? Maç özeti! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Nisan! 22 NİSAN okullar tatil mi? 22 Nisan'da okullar tatil olacak mı? Tokat deprem mi oldu? SON DAKİKA az önce Tokat'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 21 Nisan Tokat depremi! GALATASARAY- PENDİKSPOR MAÇI İZLE! Galatasaray- Pendikspor maçı kaçta? Canlı izleme linki Diş ameliyatında implant vidası beyne saplandı! Olay nerede oldu? Ameliyat olan vatandaşın durumu nasıl? ADANA 1954 – ÇATALCASPOR CANLI: Adana 1954 – Çatalcaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Adana 1954 Çatalcaspor canlı yayın linki! İşte Benim Stilim yarışmacısı öldürüldü! Öldürülen yarışmacı kim? Yağmur Taktaş kimdir? AMEDSPOR – IĞDIRSPOR CANLI: Amedspor – Iğdırspor maçı nereden, nasıl izlenir? Amedspor Iğdırspor canlı yayın linki! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 22 Nisan Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? SURVIVOR Birleşme partisi ne zaman? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ANTALYA- HATAYSPOR MAÇ İZLE! Antalya- Hatayspor maçı kaçta? Canlı maç izleme linki
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title