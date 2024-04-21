Samsun'da otomobil ile ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şeyhli Mahallesi'nde M.Ş.'nin (37) kullandığı 55 GA 743 plakalı otomobil ile Ş.G. (35) yönetimindeki 55 AAC 975 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazanın şiddetiyle araçlar savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile birlikte her iki araçta yolcu olarak bulunan B.Ç. (52), S.G. (40) ve H.G. (48) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından sağlı ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN