Samsun'da trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Hasbahçe Mahallesi Samsun- Ordu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.Y. (22) idaresindeki 55 AGC 883 plakalı otomobil ile direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun sağında bulunan kaldırıma, ardından Kiremithane Camisi'ne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan K.Y. (22), sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı K.Y., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - SAMSUN