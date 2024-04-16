Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çobanlı Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Güney idaresindeki 55 AER 64 plakalı minibüs ile Elif Dikici'nin kullandığı 55 LH 471 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Elif Dikici ile Beyza Dikici ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN