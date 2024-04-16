Samsun'da Otomobil Çarpışması: 8 Kişi Yaralandı
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Dursun Kuru idaresindeki 17 AAE 716 plakalı otomobil, Arıca Mahallesi'nde, Nihat Emeç'in kullandığı 28 YB 727 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Sait Tatar, Dursun Kıllı, Necati Aktaş, Ahmet Aklar, Sadık Kılıç ve Hasan Karabulut yaralandı.
Sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.