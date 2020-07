DHA YURT BÜLTENİ - 1 Yaptığı paylaşımla kendisini taciz eden kişiyi tutuklatan Tuğçe Çelik: Pınar Gültekin cinayeti, seslenişimin cesaret kaynağıdırMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Tuğçe Çelik'i (21) 1,5 yıldır taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan Nurettin Şeyhmusoğlu'nun (46) korona testinin pozitif çıktığı öğrenilirken, avukatı ile birlikte basının karşısına çıkan Tuğçe Çelik, "Pınar Gültekin cinayeti, benim seslenişimin cesaret kaynağıdır. Annem beddua etmek çok kötü bir şey derdi bana. Yaşadıklarından sonra annem de sürekli Şeyhmusoğlu'na, 'inşallah korona seni bulur' diye beddua ediyordu. Nurettin Şeyhmusoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıkmış. Bir insanın canının yanmasını istemem ama gerçekten üzülemiyorum" dedi.

Bodrum'da oturan Tuğçe Çelik, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile 1.5 yıldır saplantılı bir şekilde Şeyhmusoğlu tarafından taciz edildiğini duyurdu. Paylaşım üzerine harekete geçen ekipler, tarafından gözaltına alınan Şeyhmusoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Paylaşımlarındaki ve ifadelerindeki tutarsızlıklar nedeniyle Şeyhmusoğlu'nun, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verildi. Yaşanan bu olayın ardından Çelik, avukatı Azat Öztürk ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Şeyhmusoğlu tarafından sürekli tacize uğradığını söyleyen Çelik, "Pınar Gültekin ile sosyal medyadan ortak arkadaşlarımız var ve bu olaydan çok etkilenerek paylaşım yaptım. Sonunun böyle olmasını istemezdim. Her ne kadar bu insanı çok görmesem de, bana bir şey yapamıyor olsa da bir yanım her zaman korkuyor. Korkmamak gerekiyor çünkü bunlarla korkarak yaşayamam. Eğer korkarsam o zaman belki bana bir şey olabilirö ifadelerini kullandı.

'KADINLAR SESSİZ KALMASIN'

Bu süreçte birçok destek mesajı aldığını belirten Çelik, "Şimdi tutuklandı ama bırakılması da söz konusu olabilir. Bırakılırsa hayatım için güvence istiyorum. Sadece ben değil komşularım ve çevrem de rahatsız. Sitenin içine gelerek bakışları ile komşularımızı taciz etti. Sosyal medyadan bana gönderdiği fotoğrafla yine tacizlerde bulundu. Saplantı haline getirmiş ve kendi hayal dünyasında yaşıyor. O şahısla hiçbir alakam yok, hiçbir duygu falan da olmadı. Saplantılı bir şekilde bir anda karşıma çıkan bir durum. 1,5 yıldır ne yapacağımı bulamıyordum. Çok şükür benim sesim duyuldu. Başka mağdur olanların seslerinin de duyulması için bir platform oluşturulmasını istiyorum. Kadınlar hiçbir şekilde sessiz kalmasın. Bu yaşadığım süreçte birçok erkek de bana destek mesajı attı. Her erkeği bu şekilde değerlendirmek doğru değildir ama ben bunu yaparak birilerinin sesi olduğumu düşünüyorumö dedi.

'KORONAVİRÜS OLMASINA ÜZÜLMEDİM'

Şeyhmusoğlu'nun koronavirüs testinin çıkmasına üzülmediğini belirten Çelik, "Konu bir anda gündem oldu ve bu kadarını beklemiyordum. Bodrum Emniyet Müdürlüğü'ne de çok teşekkür ediyorum. Şikayetimin ardından 24 saat içinde gözaltına alındı. Süreç çok hızlı olduğu için çok mutluyum. Kendisinin ruh sağlığı ile ilgili bir sorunu olduğunu bilmiyorum. Tamamen deli diyemem çünkü ticaret yapabiliyor, hayatına devam edebiliyor. Ama akıl sağlığında bir problem var. Çünkü tamamen takıntılı. Kendi hayal dünyasında yaşadıklarına inanıyor. En son kendi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta 46 yaşında bir adamın evlilik teklifi şeklinde bir resim çizmiş. Bunu 46 yaşında hangi insan yapar? Kendisi, koronavirüsün aşısı buldum, sürekli benimle iletişim halinde, Nobel Ödülü alacağım, Tuğçe de benim olacak diye konuşuyormuş. Ailem ve çevrem bu süreçte çok yıprandı. Annem beddua etmek çok kötü bir şey derdi bana. Yaşadıklarından sonra annem de sürekli Şeyhmusoğlu'na, 'inşallah korona seni bulur' diye beddua ediyordu. Nurettin Şeyhmusoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıkmış. Bir insanın canının yanmasını istemem ama gerçekten üzülemiyorum" dedi.

'MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLMESİ GEREKİYOR'Çelik'in avukatı Azat Öztürk, kadın mağduriyetlerinin önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Öztürk, "Bu olayların ardından geniş yankı bulması ile birlikte yargı kayıtsız kalmadı. Zanlının yargılamadaki tutukluluk kararına ilişkin basit bir cinsel taciz meselesi değil nitelikli hali sebebiyle tutuklanmıştır. Koronavirüs testinin pozitif çıkması sebebiyle şu an gözlem altında tutulacak, devamında da tutukluluk hali için adli şartlar el verirse cezaevine sevk edilecektir. Bu durumda teşekkür etmemiz gereken Tuğçe'nin kendisidir ve bunu dile getirebilmesidir. Toplumda bu konuda birçok kadın mağdur olmuştur. Bu tür mağduriyetlerin ortaya çıkmaması için devlet koruması altına alınması gerekmektedir. Bunun ana dayanağı da 6284 sayılı kanun ve İstanbul sözleşmesidir" dedi.

Eşinin bıçaklayıp, 'intihar etti' dediği Filiz'in ağabeyi: Kardeşim size ne yaptı?

VAN'ın merkez Tuşba ilçesinde 4 gün önce, tartıştığı eşi Mehmet Nuri Karagülle (35) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan Filiz Karagülle'nin (30) ağabeyi Abdulkadir Alağız, saldırganın en ağır cezayı almasını istedi. Filiz'in ve çocuklarının günlerce aç susuz bırakıldığını, olay günü Filiz'in kaçtığını ancak Mehmet Nuri Karagülle'nin çocuğuna zarar vereceğini gördüğünde geri döndüğünü anlatan Alağız, her zaman kardeşinin yanında olacağını söyledi. Alağız, "Ben kardeşimi yalnız bırakmayacağım. Halen tehditler devam ediyor. Bu kadın 12 yıllık evli ne yapmış? Talebimiz bu şekil insanların dışarıda gezmemesidir" dedi.

Olay, 20 Temmuz günü akşam saatlerinde, Van'ın merkez Tuşba ilçesinde Seyrantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam eve gelen Mehmet Nuri Karagülle, 3 çocuğunun annesi Filiz Karagülle ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce Mehmet Nuri Karagülle, çocuklarının gözü önünde bıçakla eşi Filiz Karagülle'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca yaraladı. Filiz Karagülle kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Nuri Karagülle bir süre bekleyip, polisi arayarak eşinin intihar ettiğini söyleyip, ağır yaralı olduğunu bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Filiz Karagülle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

FİLİZ, HASTANEDE GERÇEĞİ ANLATTIFiliz Karagülle, hastaneye gelen polis ekiplerine verdiği ifadede eşinin kendisine şiddet uyguladığını ve kendisini bıçakladığını anlattı. Bunun üzerine Mehmet Nuri Karagülle polis ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANDIEmniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Nuri Karagülle, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KADIN CİNAYETLERİNİN DURDURULMASI GEREK'Filiz Karagülle'nin ağabeyi Abdulkadir Alağız, olayı duyar duymaz Tekirdağ'dan Van'a geldi. Kardeşinin hastanede tedavisini takip eden, Alağız, kadın cinayetlerinin ve kadına şiddetin her geçen gün artığını ve bu olayları gerçekleştiren insanların sokakta gezmemesi gerektiğini belirterek, "Talebimiz bu şekil insanların dışarıda gezmemesidir. Kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Bu kadın cinayetlerini durdurmak lazım. Bu benim kardeşimin başına geldi, yarın başkasının başına gelir. Bunlar için bir an önce devletten yardım talep ediyoruz" dedi.

'KAÇARKEN YAKALAYIP BIÇAKLIYOR, HAYVAN HAYVANA BUNU YAPMAZ'Alağız, Filiz Karagülle'nin eşi tarafından gördüğü şiddeti ise şöyle anlattı: "Benim kardeşimi vuran kocasıdır. Kocayı da annesi ve babası azmettirmiş. Onun küçük çocuğu bağırıyor, çağırıyor dışarıya kaçıyor. Çocuğunu yakalamaya çalışıyor, yakalayamıyor ve çocuk gidip ambulansı çağırıyor. Ambulansı bile çağırmıyorlar. Ölsün diye yerde bırakıyorlar. Kanlar içinde yerde bırakıyorlar. Bu kız size ne yapmış ki bu şekilde yapıyorsunuz? Sen bu kıza neden acı çektirdin. Bileğini kesiyorsun, boğazını kesiyorsun, karnını kesiyorsun, bacağını kesiyorsun niye? çocuklarının gözünün önünde. Kadın kaçıyor kaçarken kapının önünde yakalıyor ve bıçaklamaya çalışıyor. Bacaklarını, bileklerini, boğazını kesiyor. Hayvan bile hayvana bunu yapmaz. Şu an kardeşimin durumu ile ilgili net bir şey yok. Birkaç gün daha beklemede kalacağız çünkü iç kanama riski var."

'GÜNLERCE AÇ SUSUZ KALMIŞLAR, BU KADIN NE YAPMIŞ?'Mehmet Nuri Karagülle ve ailesinin, Filiz ile çocuklarına bakmadıklarını, Filiz ve çocuklarının günlerdir aç susuz uyuduğunu anlatan Abdulkadir Alağız, her daim kardeşinin yanında olacağını belirterek, "Kardeşinin ve yeğenlerinin günlerce aç susuz uyuduğunu anlatan Alağız şöyle konuştu: Bu çocuklar günlerce aç uyuyorlarmış. Bakmıyorsanız verin biz bakalım. Bu kız haftalarca çocukları ile aç yatıyordu. Kışın sobaları yoktu, odunları yoktu, bir şeyleri yoktu. Bunun suçu ne? Talebimiz devletimizden, büyüklerimizden yardımdır. Bu kişilerin dışarıda dolaşmalarını istemiyoruz. Gerekli cezaları yemeleri. Benim kardeşim benim her şeyim ve sahip çıkacağım. Ben kardeşimi yalnız bırakmayacağım. Halen tehditler devam ediyor. Kardeşime dava açarsan herkesi öldürürüz diyorlar. Bu kadın 12 yıllık evli ne yapmış? 12 yıl boyunca aç bırakmışsın, susuz bırakmışsın, içeri kapatmışsın gitmişsin. Bir gün sahip çıkmamışsın. Kız sana ne yapmış sen bu vahşeti işlemişsin" dedi.

'FİLİZ, OĞLUNU BIÇAKLAMASIN DİYE GERİ DÖNMÜŞ'Mehmet Nuri Karagülle'nin Filiz Karagülle'nin yanı sıra çocuklarına da zarar vermeye çalıştığını anlatan Alağız, şunları anlattı: "Devletimiz bu kadınlarımızı korumazsa, bu kızlarımızı korumazsa yarın ne olacak? Halimiz ne olacak? Biz evimizde rahat yatamayacak mıyız? Bu insanların dışarda dolaşmaması lazım. Dışarda gezmeleri, toplum içine çıkmaları yasaklanması gerekir. Kız can havliyle dışarı kaçıyor 'Benim çocuklarıma bir şey yapmayın' diye. Bıçağı oğlunun boğazına dayıyor. Oğlunun boğazını kesecek diye kardeşim tekrar geri dönüyor. Kızı paramparça ediyor. Kendi oğluna kendi canına bıçak dayar mı insan? Sen ne biçim bir canisin? Gece yarısı kardeşimi getirip hastaneye atıyorlar sonra çekip gidiyorlar. Ertesi gün saat 16.00'da babamı arıyorlar. 'Senin kızın bileğini kesmiş, biz götürüp hastaneye attık geldik.' diye. ya ne demek götürüp hastaneye attık geldik. Senin kanın değil mi? Senin canın değil mi? Sen sahip çıksana. Getirip atıyorsun buraya gidiyorsun o ne demek oluyor?"

Eşi tarafından öldürülen Hafize'nin babası, "Cezaevlerinde çürümelerini istiyorum"

DENİZLİ'de, boşanma aşamasındaki eşi Hafize Kurban'ı (23), karnı, boğazı ve göğsünden bıçaklayarak öldüren Uğur Kurban'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti savunma için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından açıklama yapan baba Mustafa Balık, "Kadınlara el uzatan kişilerin en ağır cezayı almasını ve indirim almadan cezaevlerinde çürümelerini istiyorum" dedi.

Olay, 27 Ağustos 2019'da saat 14.00 sıralarında, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuğu bulunan Hafize ve Uğur Kurban (24) çifti, aralarındaki geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşamaya başladı. Olay günü, kalan eşyalarını almak için eve gelen Hafize Kurban, eşi Uğur Kurban ile kapıda karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Kurban yanındaki bıçakla Hafize Kurban'ı karnı, boğazı ve göğsünden yaraladı. Uğur Kurban olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan Hafize Kurban, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.. Polis ekiplerince başlatılan çalışmayla kısa sürede yakalanıp, gözaltına alınan Uğur Kurban, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tedaviye alınan Hafize Kurban'ın 8 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Kurban'ın organları uygun hastalara nakledilmek üzere ailesi tarafından bağışlandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, sanık Uğur Kurban hakkında 'tasarlayarak eşi kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı.

DURUŞMA ERTELENDİTutuklu sanık Uğur Kurban'ın yargılamasına devam edildi. Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Uğur Kurban, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Hafize Kurban'ın yakınları ile avukatların yer aldığı duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da müdahil olarak hazır bulundu.'Tasarlayarak eşi öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen sanığın avukatı, koronavirüs pandemisi nedeniyle Uğur Kurban ile görüşemediğini belirtip savunma için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, savunma için taraflara süre vererek duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

'ADALET İSTİYORUZ'Duruşmanın ardından adliye önünde bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, pankart açıp basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan Ebru Koç Acar, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiklerini belirtip, "Hafize Kurban için, Pınar Gültekin için öldürülen tüm kadınlar için, korkusuzca yaşayabilmek için adalet istiyoruz" diye konuştu.

ACILI BABANIN KADIN CİNAYETLERİNE KARŞI İSYANIHafize Kurban'ın babası Mustafa Balık ise adaletin yerini bulacağına inandığını belirtip, "Adalete güveniyoruz. Gereğini yapsınlar. Sanığın en ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. Bu kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için bu şarttır. Kadınlara el uzatan kişilerin en ağır cezayı almasını ve indirim almadan cezaevlerinde çürümelerini istiyorum. Kızım öldü" dedi.Muğla'da, Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı, evli ve bir çocuk babası Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülmesine atıfta bulunan Balık, "Geçtiğimiz gün bir başka kızım daha öldü. Kızlarımız can vermeye devam ediyor. Erkekler kendilerini bir şey sanmaya başladı. Gereken cezaları çekmelerini talep ediyorum" diye konuştu.

Kızıyla aynı evde yaşayan kişi ve babasına tabancayla ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı BURSA'da, 18 yaşından küçük kızı C.K.'nın birlikte yaşadığı Savaş Güneş'in (26) evine giden Murat K., çıkan tartışma sonrası tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Savaş Güneş ağır yaralanırken, babası Ecevit Güneş (45) hayatını kaybetti. Murat K. ise olayın ardından kaçtı.

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi 4. Yardım Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, ailelerin rızası olmadan bir evde Savaş Güneş ile birlikte yaşayan 18 yaşından küçük kızı C.K.'nın yanına giden baba Murat K., aralarında daha önceden husumet bulunan Ecevit ve Savaş Güneş ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, Murat K. yanında bulunan tabancayla Ecevit ve Savaş Güneş'e ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Ecevit Güneş başından, oğlu Savaş Güneş de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Baba- oğul kanlar içerisinde kalırken, Murat K. ise olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Baba- oğul, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına isabet eden kurşun nedeniyle durumu ağır olan Ecevit Güneş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Savaş Güneş'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler ise kaçan şüpheli Murat K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Mersin'de PKK/KCK/YPG operasyonu

MERSİN'de PKK/KCK/YPG terörü örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyonda 2 örgüt yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yapılan çalışma sonucunda, Suriye'de örgütü adına silahlı faaliyetlerde bulunan 2 örgüt üyesinin kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptıklarını belirledi. Teröristlerin kaldığı adresleri belirleyen ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile operasyon düzenledi. Terör örgütü üyelerinin yakalandığı evde yapılana aramada örgütsel dijital malzeme ve doküman ele geçirilirken incelenmek üzere el konulmuştur. Yakalanan 2 terör örgütü üyesi gözaltına alınırken, operasyonla ilgili olarak soruşturma sürüyor.

4 aydır kayıp olan kızlarının dükkanlarını soyduğunu iddia ettiler

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Çiçek ve Ali İlter çifti, 4 aydır kayıp olan kızları 21 yaşındaki İ.İ.'nin, erkek arkadaşı ile birlikte kendilerine ait çiğ köfte dükkanını soyduğunu iddia etti. Ali İlter kızının zorla alıkonulduğunu iddia ederken, İ.İ. ise annesine mesaj atarak can güvenliğinin olduğunu, bir daha kendileriyle görüşmek istemediğini söyledi.

Derince ilçesi Fatih Sultan Mahallesi'nde yaşayan Çiçek ve Ali İlter çiftinin kızları İ.İ., yaklaşık 4 ay önce A.F. isimli bir kişiyle yaşamaya başladı. Bir süre aradıktan sonra kızlarının izine ulaşan aile, ne yaptılarsa kızlarının eve dönmesini sağlayamadı. Kızlarını bir türlü ikna edemeyen aile, geçimlerini sağladıkları çiğköfteci dükkanının geçen hafta cumartesi günü soyulmasıyla bir şok daha yaşadı. Polis incelemesi sırasında yan taraftaki nalbur dükkanının güvenlik kamerasında hırsızların görüldüğünü duyan baba Ali İlter, kamera görüntülerini izlediğinde dükkanını kızı İ.İ ve erkek arkadaşı A.F.'nin soyduğunu iddia etti. Dün kızı ve erkek arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulunan Ali İlter, zorla alıkonulduğunu düşündüğü kızının kurtarılması için yardım istedi.

"BİZE GELSİN VEYA DEVLETE SIĞINSIN İSTİYORUZ"Kızının birlikte yaşadığı kişinin düzgün birisi olmadığını ileri süren baba Ali İlter, "3 Mart tarihinde kızım erkek arkadaşıyla tanıştı. Daha sonra bunlar beraber gittiler. Bir türlü kızımı ikna edemedik. Sonra defalarca kızımıza ulaşmaya çalıştık. Ulaşınca da kızımızı ikna etmek istedik ama bir türlü ulaşamadık. Neticede kaldıkları doğru dürüst bir yer yok. Çalışmaz, etmez. Ben araştırdım, sordum yanındaki çocuğu. Çocuğun çevresi kötü. Çevresindekiler esrarcı, tinerci, hırsız diyorlar. Kızımızı ondan uzaklaştırmak istedik ama bir türlü başaramadık. Bir şeylerle mi tehdit ediyor kızımı, bir şeylerle mi korkutuyor? Bence bunun arkasında bir çete vardır. Daha sonra dükkanımda bir hırsızlık olayı oldu. Kamera görüntülerine baktık. Kızım ve arkadaşı olduğuna dair tespit edildi. Bu şahsın kızımı daha kötü işlerde kullanmaması için yetkililerden yardım istiyorum. Biz bir an önce dönmesini bekliyoruz kızımızın. Bize gelsin veya devlete sığınsın istiyoruz." dedi.

"KIZIM PARA İÇİN BÖYLE BİR ŞEY YAPMAZ"Kızını hırsızlığa teşvik eden kişinin de erkek arkadaşı A.F. olduğunu iddia eden Ali İlter, şöyle konuştu: "Sabah gelip dükkanıma girdiğim zaman baktım ki televizyonum yok. Daha sonra tost makinesi ve çorba kazanımın gittiğini fark ettim. Kapının kırık olduğunu da görünce hiçbir şeyi ellemedim. Direk 155'i aradım. Olay yeri inceleme geldi. Daha sonra polis arkadaşlar geldi. Onlar inceledi. Sonra komşu dükkandaki kamera kayıtlarında olduklarını öğrendik. Baktım görüntülerde o ikisi olduğuna dair kesin kanıt var. Benim kendi kızımdı. Ama kızımı teşvik eden kişi A.F. isimli kişidir. Bundan eminim. Kızımın daha önceden hiç böyle alışkanlıkları yoktu. Kızım para için böyle bir şey yapmaz. Artık uyuşturucuya mı alıştırdı, yoksa bir şeylerle mi tehdit ediyor bilmiyoruz. Biz kızımızın hayatından endişe ediyoruz."

"CAN GÜVENLİĞİM VAR. BEN GAYET İYİYİM"Yaşanan hırsızlık olayının ardından annesine sosyal medya üzerinden mesaj gönderen İ.İ., "Can güvenliğim var. Ben gayet iyiyim. Sizinle de bir daha görüşmek istemiyorum. Ayrıca erkek arkadaşım hakkında da orada burada eşyalarımızı çalmış demişsiniz. Ama öyle bir şey yok. Kamera kaydı demişsiniz, Leventler'i araya sokmuşsunuz. Kimse sizin bir şeyinize muhtaç değil. Ayrıca çok ayıp. Ben de çocuk değilim. Kimsenin beni zorla tuttuğu yok. Siz de bu saatten sonra beni aramayın. Ben iyiyim dedikçe değişik değişik konuşup duruyorsunuzö sözlerini kullandı.

Kütahya'da polise ateş açan şüphelilerin otomobili takla attı: 1 ölü

KÜTAHYA'da, kavga ihbarına giden polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve kovalamaca sırasında otomobilden ateş eden şüpheliler aşırı hız nedeniyle kaza yaptı. Ters dönen otomobilde bulunan 3 şüpheliden İsmail Selvi, hayatını kaybederken, araçtaki 2 şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kütahya Çamlıca Tabiat Parkı mevkisinde meydana geldi. Kavga ihbarı alan Kütahya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, ihbar edilen 43 BF 196 plakalı otomobile yaklaştı. Ekip aracını gören şüpheliler olay yerinden kaçmaya kalkınca kovalamaca başladı. Uzun süre devam eden kovalamaca sırasında 3 kişinin bulunduğu otomobilin içerisinden ekip otosuna pompalı tüfek ve silahla ateş açıldı. Enne Tabiat Parkı yoluna giren şüphelilerin bulunduğu otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla atıp ters döndü. Kazada otomobilde bulunan şüphelilerden İsmail Selvi olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer şüpheliler Burak Türker (22) ve Nurettin Samsa (46) ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazada yaşamını yitiren İsmail Selvi'nin kısa süre önce açık cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Selvi'nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

