DGS ertelendi mi? DGS başvuruları ne zaman? DGS sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi değişti mi? ÖSYM ve YÖK'ten koronavirüs açıklamaları! Koronvirüs salgını sonucu birçok sınav ertelendi.. YÖK Başkanı Yekta Saraç YKS'nin ertelendiğini açıklarken DGS'de gündem oldu. Önlisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar şimdi DGS sınav takvimi ile ilgili sorulara yanıt arıyor. Detaylar haberimizde.

YÖK başkanı Yekta Saraç bugün yaptığı açıklamada Koronavirüs nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 25-26 Temmuz tarihine ertelendiğini duyurdu. ÖSYM birçok sınavı corona virüsü nedeniyle ertelemeye başladı. Mayıs ayında başvuruları başlayacak olan DGS'de gündem oldu. Öğrencilerin merak ettiği soruların yanıtı haberimizde. DGS ERTELENDİ Mİ? YÖK'ten ve ÖSYM'den DGS'nin ertelendiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'nin ertelenmesiyle değişen güncel tüm ÖSYM sınav takviminin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. DGS 2020 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN? Dikey Geçiş Sınavı başvuru işlemleri, 13 - 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak. DGS başvuruları ise ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. DGS 2020 SINAV TARİHİ NE ZAMAN? DGS 2020, 5 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? DGS 2020 sınav sonuçları ise 29 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacağı tahmin edilmektedir.