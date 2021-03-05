Devrilen traktörünün altında kalp, hayatını kaybetti
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Devrilen traktörünün altında kalp, hayatını kaybetti

05.03.2021 16:52 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:57
Devrilen traktörünün altında kalp, hayatını kaybetti

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altına kalan Hasan Ulus (78), hayatını kaybetti.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altına kalan Hasan Ulus (78), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Söğütçük Mahallesi Kestaneli Tarla mevkisinde meydana geldi. Hasan Ulus'un tarlasını sürdüğü traktör, çukura düştü. Ulus'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. 3 çocuk babası Hasan Ulus, traktörün altında kalarak, hayatını kaybetti. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.


Devrilen traktörünün altında kalp, hayatını kaybetti
Devrilen traktörünün altında kalp, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kamil AKYOL

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