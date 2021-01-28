DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan "Anayasa Mahkemesi, AİHM için iç hukuk yolu konumunu kaybedebilir" uyarısı
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DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan "Anayasa Mahkemesi, AİHM için iç hukuk yolu konumunu kaybedebilir" uyarısı

28.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:16
DEVA Parti'li Yeneroğlu'ndan

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilme sürecine ilişkin, "Bu atamayı yapanlar, Anayasa Mahkemesine ve ülkenin itibarına nasıl zarar verdiklerinin farkında değillerdir.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilme sürecine ilişkin, "Bu atamayı yapanlar, Anayasa Mahkemesine ve ülkenin itibarına nasıl zarar verdiklerinin farkında değillerdir. Çünkü Mahkeme, AİHM için etkili iç hukuk yolu konumunu kaybedebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeneroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Genel Kurulda görüşülmekte olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi hakkında görüşlerini dile getirdi.

Mustafa Yeneroğlu, "Şayet ülkenizdeki gençlerin neredeyse tamamı bir başka ülkede, bir Batı ülkesinde yaşamanın hayalini kuruyorsa, gençler 'imkanım olsa bu ülkede yaşamam' diyorsa, şapkayı önünüze koyup düşünmek zorundasınız. Kaldı ki kaçırılan nokta, teknolojik gelişmişlik için destek ve vergi indiriminin yeterli olamayacağıdır. Çünkü ifade özgürlüğünün olmadığı bir ülkede teknoloji gelişemez." ifadesini kullandı.

İrfan Fidan'ın, Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilme sürecine değinen Yeneroğlu, "Fidan'ın, Yargıtay'da cübbe dahi giymeden seçimlerden ilk sırada çıkmasının, Yargıtay ve hukuk sistemi için ciddi bir utanç" olduğunu savundu.

"Anayasa Mahkemesinin bağımsızlığının ciddi biçimde şüpheye düşürüldüğünü" ileri süren Yeneroğlu, "Bu atamayı yapanlar, Anayasa Mahkemesine ve ülkenin itibarına nasıl zarar verdiklerinin farkında değillerdir. Çünkü Mahkeme, AİHM için etkili iç hukuk yolu konumunu kaybedebilir. Sonrasında istediğiniz kadar 'hukuk reformu' diye kapı kapı dolaşın." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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