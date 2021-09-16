Denizlispor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, TFF 1. Lig 6. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Denizlispor, Altınordu'yu konuk olacak. 5 haftada 3 mağlubiyet, 2 galibiyet alan yeşil-siyahlı ekip, 19 Eylül'de oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Haluk Ulusoy Tesislerinde toplanan ekip, ısınma hareketleri ile idmana başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman taktik çalışmalarıyla sürdü. - DENİZLİ