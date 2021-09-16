Denizlispor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizlispor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Denizlispor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, TFF 1. Lig 6. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.

Denizlispor, TFF 1. Lig 6. haftasında karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Denizlispor, Altınordu'yu konuk olacak. 5 haftada 3 mağlubiyet, 2 galibiyet alan yeşil-siyahlı ekip, 19 Eylül'de oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Haluk Ulusoy Tesislerinde toplanan ekip, ısınma hareketleri ile idmana başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman taktik çalışmalarıyla sürdü. - DENİZLİ

Denizlispor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Denizlispor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'tazminat' sorusuna yanıt: Şenol Güneş konusunu bile açmadı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den 'tazminat' sorusuna yanıt: Şenol Güneş konusunu bile açmadı

 A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak

A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un yardımcılığını Mustafa Doğan yapacak

 A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! 3 yıllık sözleşme imzalanacak

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu! 3 yıllık sözleşme imzalanacak
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Murat Kurum İbrahim Altay Süleyman Soylu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Gülşen Cansu Dere Yıldız Tilbe Eser Yenenler
Spor Ali Koç Alper Yılmaz Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Denizlispor, Altınordu maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 21:36:28. #1.17#