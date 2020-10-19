Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı
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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı

19.10.2020 16:11 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:14
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirdikleri öne sürülen 2'si Suriyeli, 1'i Afgan 3 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Ekipler, bu kişilerle bağlantılı olduğu belirlenen 24 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 kilo 272 gram esrar, 271 gram metamfetamin, 7 gram eroin, 5 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında yabancı uyruklu 3 şüphelinin de bulunduğu 13 kişi tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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