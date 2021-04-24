DEİK Başkanı Olpak, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi Açıklaması
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DEİK Başkanı Olpak, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi Açıklaması

DEİK Başkanı Olpak, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki gösterdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Güncel

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Olpak, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin olarak politik bir söylemle yaptığı sözde "soykırım" ifadesini büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını belirtti.

Açıklamasında, "Türkiye, köklü tarihi boyunca asla böyle bir insanlık suçu işlememiştir. Uluslararası hukuk açısından da geçerliliği olmayan bu gerçek dışı, politik temelli ve dayanaksız ifadeye şiddetle karşı çıkıyor, tümüyle reddediyoruz." ifadesini kullanan Olpak, şu değerlendirmede bulundu:

"Dost ve müttefik ülke olarak nitelendirdiğimiz ABD'nin, bir üçüncü ülke olarak kimseye yarar sağlamayacak bu haksız tutumunu, ne siyasi ne de diplomatik açıdan doğru bulmuyoruz. Yaşanan farklı sorunlara rağmen, Türkiye ile ABD arasında ekonomik ve ticari iş birliğinin artırılması için ortak çaba gösterdiğimiz böylesine kritik bir süreçte, ABD yönetimini bir kez daha hassasiyetleri gözetmeye ve tavrını gözden geçirmeye davet ediyoruz."

DEİK Başkanı Nail Olpak, Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini ve dünyanın dört bir yanında değer katmak için yürüttükleri ticari diplomasi faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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