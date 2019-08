Datça'daki aslanlı mezar'da yıkılma tehlikesi

24.08.2019 11:52

MUĞLA'nın Datça ilçesindeki Knidos Antik Kenti'nde bulunan Aslanlı Mezar'ın bugüne kalan bölümünün yıkılma tehlikesinin olduğu belirtildi.İngiliz arkeolog Sir Charles Thomas Newton tarafından 1858 ile 1859 yılları arasında Knidos Antik Kenti'nde yapılan kazılarda bulunarak, İngiltere 'ye götürülen Knidos Aslanı, halen Brisith Museum'da sergileniyor. Knidos Aslanı'nın Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla bir süre önce imza kampanyası başlatılırken, Aslanlı Mezar'ın kalan bölümünün yıkılma tehlikesinin olduğu belirtildi. Hızırşah Kültür Evi'nde düzenlenen konferansta, Aslanlı Mezar hakkında konuşuldu. Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi, Knidos Kazı ve Restorasyon Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, "Knidos Aslanı'nın yurduna geri dönmesiyle ilgili yapılan çalışmaları canı gönülden destekliyorum; ancak bir gerçeğe dikkat çekmek istiyorum. Aslanlı Mezar'ın bugün geride kalan bölümü, ne yazık ki tamamen yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Neredeyse yıkılmak üzeredir. Aslanımızı geri istiyoruz, elbette. Haklı davamızın sonuna kadar takipçisi olalım. Burada yanlış olan hiçbir şey yok; ancak aslanlı mezar anıtının durumu hiç iyi değil. Anıttan geri kalan kalıntıların gelecek yıla çıkacağının bir garantisi var mı? Ben bu garantiyi veremiyorum" dedi.'ASLANIN YUVASINI KURTARALIM'Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi'nin Knidos için bugüne kadar çok büyük destekler verdiğini kaydeden Prof. Dr. Doksanaltı, "Burada şapkamızı önümüze alıp, düşünmemiz gerekiyor. O nedenle görev şimdi hepimize düşüyor. Bir özeleştiri yapmalıyız. Datçalılar olarak taşın altına elimizi koyma zamanı geldi. Artık bir şeyler yapmalıyız. Bu anıtın tekrar ayağa kaldırılması için bir proje ortaya koymalıyız. Aslanımızı geri istemeye devam ederken, her an yıkılma tehlikesi yaşayan anıtı bir an önce koruma altına almalıyız. Eğer bunu gerçekleştiremezsek aslanımızı hangi yüzle geri isteyeceğiz. İngilizler bize aslanın yuvasının ne halde olduğunu sormazlar mı? Bu nedenle bir an önce kamu ve yerel yönetimler, bakanlık ve üniversite ile şehrin ileri gelenleri el ele verip, bu anıt mezarı bir an önce ayağa kaldırmalıyız. Knidos Aslanı'nın yuvasını kurtaralım" diye konuştu.Hızırşah Kültür Evi'ndeki konferansı, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürel Uçar ve sok sayıda kişi ilgiyle izledi.