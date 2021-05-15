Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy'dan bayramlaşma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy'dan bayramlaşma

Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy'dan bayramlaşma
Anadolu Ajansı / Osman Öksüz - Haberler | Güncel

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, görev başındaki emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, görev başındaki emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Başkan Aksoy, Ramazan Bayramı dolaysıyla görevi başında bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Aksoy, polis ve askerlerin Ramazan Bayramını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
Son dakika! İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha şehit oldu
Erdoğan ile Kazımi'nin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik...
Erdoğan ile Kazımi'nin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sergey Lavrov Aykut Erdoğdu Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Beren Saat Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Gökhan Töre Şenol Güneş Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy'dan bayramlaşma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 15:34:10. #1.15#

title