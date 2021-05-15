Dargeçit Belediye Başkanı Aksoy'dan bayramlaşma
Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, görev başındaki emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti, bayramlarını kutladı.
Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, görev başındaki emniyet ve jandarma personelini ziyaret etti, bayramlarını kutladı.
Başkan Aksoy, Ramazan Bayramı dolaysıyla görevi başında bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Aksoy, polis ve askerlerin Ramazan Bayramını kutladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz