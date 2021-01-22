Darbedilip alıkoyulan kadın mahkeme kararına isyan etti: "Canıma bir şey olmadan, gereken yapılsın"

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde eşini darbedip, odaya kilitleyerek alıkoyduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Kadir Ö.'ye (31) iyi hal indirimiyle 150 gün karşılığı 3 bin TL para cezası verildi.