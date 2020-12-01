Dağ keçisi evin 'Gule'si oldu
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Dağ keçisi evin 'Gule'si oldu

01.12.2020 12:36 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:29

- Dağ keçisi evin 'Gule'si oldu Yavruyken bulunan dağ keçisine gözü gibi bakıyor 8 kişilik ailenin 9. ferdi ise 'Gule' oldu Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinde yavruyken buldukları ve 'Gule' ismini verdikleri dağ keçisini evlerinde besleyen Dinç ailesi, ona gözü gibi bakıyor.

- Dağ keçisi evin 'Gule'si oldu

Yavruyken bulunan dağ keçisine gözü gibi bakıyor

8 kişilik ailenin 9. ferdi ise 'Gule' oldu

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HAKKARİ - Hakkari'nin Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinde yavruyken buldukları ve 'Gule' ismini verdikleri dağ keçisini evlerinde besleyen Dinç ailesi, ona gözü gibi bakıyor.

İlçenin Yeşilova köyünde yaşayan Rojan Dinç'in kardeşleri, koyunları otlatırken çalıların arasında yavru dağ keçisine rastladı. Bitkin halde bulunan yavru keçiyi eve getiren Dinç kardeşler, yakın ilgi göstererek bakımını yaptılar. Zamanla evcilleşen dağ keçisi, Dinç ailesinin ve köy halkının maskotu haline geldi. Köy hayatına alışan dağ keçisi, evde yaşayan insanlarla sofraya oturup yemek yiyor ve köy sakinleri ile vakit geçiriyor.

Keçiyi besleyen Rojan Dinç, kardeşlerinin koyunları otlatırken çalıların arasında yavru keçiyi bularak eve getirdiklerini belirterek, "Getirdiklerinde bir veya iki günlüktü. O günden beridir onunla ben ilgileniyorum. Bir yıl yedi aydır besliyorum" dedi.

"Biz evde 8 kişilik bir aileyiz, 'Gule'nin katılmasıyla 9 kişilik bir aile olduk"

Dağ keçisine 'Gule' ismini verdiğini söyleyen Rojan Dinç, "Onunla anne kız gibi bir ilişkimiz var. Bazen evde sofrada bizimle oturup yemek yiyor. Bize çok alıştı, onun tüm bakımlarını özenle yapıyorum. Evden çıktığım anda o da benimle çıkıyor. Arabaya binerken araca biniyor, ben nereye gidersem benimle geliyor. Biz evde 8 kişilik bir aileyiz, 'Gule'nin katılmasıyla 9 kişilik bir aile olduk" diye konuştu.

Dağ keçisi evin 'Gule'si oldu
Dağ keçisi evin 'Gule'si oldu
Dağ keçisi evin 'Gule'si oldu
Dağ keçisi evin 'Gule'si oldu
Dağ keçisi evin 'Gule'si oldu
Dağ keçisi evin 'Gule'si oldu
Dağ keçisi evin 'Gule'si oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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