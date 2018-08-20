Son Dakika! ABD Büyükelçiliği Saldırısına Cumhurbaşkanlığından İlk Yorum

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir.'' dedi.

"BU AÇIKÇA BİR KAOS YARATMA GİRİŞİMİDİR"

Kalın'ın açıklaması şu şekilde: "ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir. Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır." dedi.