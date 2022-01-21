Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya - Ukrayna gerilimi) Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin'le telefonla ama belki bir Moskova...
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya - Ukrayna gerilimi) Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin'le telefonla ama belki bir Moskova ziyareti olabilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya - Ukrayna gerilimi) Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin'le telefonla ama belki bir Moskova ziyareti olabilir."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri