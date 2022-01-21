Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya - Ukrayna gerilimi) Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin'le telefonla ama belki bir Moskova... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya - Ukrayna gerilimi) Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin'le telefonla ama belki bir Moskova...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya - Ukrayna gerilimi) Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin'le telefonla ama belki bir Moskova ziyareti olabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya - Ukrayna gerilimi) Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin'le telefonla ama belki bir Moskova ziyareti olabilir."

AA / Zeynep Rakipoğlu - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haber

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