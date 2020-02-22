Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış töreni) Bu şehrin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış töreni) Bu şehrin...

Törenin yapıldığı alan Törene katılan vatandaşları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış töreninde konuştu.

22.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Törenin yapıldığı alan

Törene katılan vatandaşları

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın konuşması

İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış töreninde konuştu. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış töreni) Bu şehrin...
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