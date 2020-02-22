Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış töreni) Bu şehrin...
Törenin yapıldığı alan Törene katılan vatandaşları Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış töreninde konuştu.
22.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:45
Törenin yapıldığı alan
Törene katılan vatandaşları
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu açılış töreninde konuştu. (2)
Kaynak: AA