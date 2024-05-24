Hafta sonu yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak ve hava durumu tahmini merak ediliyor. Meteoroloji'nin yağış uyarısının ardından Bugün Bursa'da yağmur var mı? Sorusu merak edildi ve merak konusu oldu. Peki, Bugün Bursa'da yağmur var mı? Bugün Bursa'da yağmur yağacak mı, hava nasıl olacak? 24 Mayıs Cuma Bursa hava durumu!

BUGÜN BURSA'DA YAĞMUR VAR MI?

Bugün Bursa'da yağmur beklenmiyor. Saatlik hava tahminlerine göre, gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saat 09.00 ile öğlen 12.00 arasında hava sıcaklığı 19°C olacak ve bu sıcaklık hissedilecek. Nem oranı %74 civarında seyrederken rüzgarın ortalama hızı 6 km/sa olacak ve en yüksek rüzgar hızı 20 km/sa olarak tahmin ediliyor. Öğleden sonra 12.00 ile 15.00 arasında sıcaklık 23°C'ye yükselecek ve nem oranı %70'e düşecek. Bu zaman diliminde de yağmur beklenmiyor ve rüzgar hızında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Akşam saatlerine doğru, 15.00 ile 18.00 arasında sıcaklık 21°C'ye düşecek ve nem oranı %77'ye yükselecek. 18.00 ile 21.00 saatleri arasında sıcaklık 19°C olacak ve nem %83'e çıkacak. Bu saatlerde de yağmur beklenmiyor ve rüzgar hızında hafif bir azalma gözlemleniyor. Gece saatlerinde, 21.00 ile 24.00 arasında sıcaklık 15°C'ye düşecek ve nem oranı %89 olacak. Gün boyunca yağmur beklentisi bulunmuyor, sadece parçalı bulutlu bir hava ile karşılaşacağız.