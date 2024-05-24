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BENZİNE İNDİRİM VAR MI? Sürücülere müjde! Benzine ne kadar indirim geliyor? #128663

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BENZİNE İNDİRİM VAR MI? Sürücülere müjde! Benzine ne kadar indirim geliyor? Sürücülerin merakla beklediği benzin indirimi haberi geldi. Ancak indirimin ne kadar olacağı konusu henüz netlik kazanmadı. Sürücüler, yakıt giderlerindeki artışın yükünü hafifletecek indirimin ne zaman ve ne kadar olacağını merak ediyor.

Brent petrol fiyatlarının dalgalanması ve dövizdeki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarında değişkenliğe neden oluyor. Benzine indirim olup olmadığı merak ediliyor. BENZİNE İNDİRİM VAR MI? Sürücülere müjde! Benzine ne kadar indirim geliyor? İşte ayrıntılar...

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıyor. İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 42.74 liradan satılırken gelecek indirim ile 41.20 kuruşa düşecek.

BENZİNE İNDİRİM VAR MI? Sürücülere müjde! Benzine ne kadar indirim geliyor? #128663

AKARYAKIT FİYATLARININ BELİRLENMESİ

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

BENZİNE İNDİRİM VAR MI? Sürücülere müjde! Benzine ne kadar indirim geliyor? #128663

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 54 kuruş indirim beklenirken güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde;

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.74 TL

Motorin litre fiyatı: 40.23 TL

LPG litre fiyatı: 20.97 TL

BENZİNE İNDİRİM VAR MI? Sürücülere müjde! Benzine ne kadar indirim geliyor? #128663

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.66 TL

Motorin litre fiyatı: 40.17 TL

LPG litre fiyatı: 20.43 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.64 TL

Motorin litre fiyatı: 41.16 TL

LPG litre fiyatı: 20.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.89 TL

Motorin litre fiyatı: 41.44 TL

LPG litre fiyatı: 20.51 TL

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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