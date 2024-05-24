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Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor All Star'da eleme adayları kimler?

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Survivor All Star'da heyecan dorukta. Eleme adaylarının kim olduğu merak konusu oldu. Yarışmacılar arasında yaşanan rekabet izleyicileri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Eleme adaylarının kimler olduğu ise en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Survivor'da final için geri sayım başladı. Bu akşam bir eleme adayı, dokunulmazlığı kaybeden takım tarafından belirlenecek, bir diğeri ise performansı en kötü olan kişi olarak seçilecek. Düellonun ardından, yeni haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu tamamlandı. Survivor All star tüm heyecanlıyla devam ediyor. İzleyenler bu hafta kimin eleneceğini merak ediyor. Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor All Star'da eleme adayları kimler?

SURVIVOR 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da dördüncü ve gitme adayı Batuhan oldu.

Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor All Star'da eleme adayları kimler?

SURVIVOR 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın üçüncü gitme adayı Nefise Karatay oldu.

Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor All Star'da eleme adayları kimler?

SURVIVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı Damla Can oldu.

Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor All Star'da eleme adayları kimler?

SURVIVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Mavi takım ada konseyinde haftanın ilk eleme adayı belirledi. İlk eleme adayı Özgür oldu.

Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor All Star'da eleme adayları kimler?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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