Özyaşar Tel katılım endeksine uygun mu? Araştırılıyor. Yatırımcılar, halka arz takvimini yakından takip ediyor. Her hafta yeni bir şirketin talep topladığı takvimde, bu hafta yeni şirket isimlerinin açıklanması beklenirken, bir yandan da talep toplama süreci tamamlanan Özyaşar Tel ve Galvanizleme katılım endeksine uygun mu? Merak ediyor. Peki, Özyaşar Tel katılım endeksine uygun mu? Özyaşar Tel ve Galvanizleme helal mi, caiz mi? OZYSR halka arzı detayları!

ÖZYAŞAR TEL KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Özyaşar Tel ve Galvanizleme halka arzı katılım endeksine uygun olarak talep toplamaktadır. Buna göre Özyaşar Tel halka arzı islami hassasiyeti olan yatırımcılar tarafından uygun görülmektedir.

ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZI BORSA KODU NEDİR?

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ halka arzı "OZYSR.HE" kodu ile QNB Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığıyla gerçekleştirilecek.

ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ BİLGİLERİ

Halka arz tarihi: 23-24 Mayıs

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 26,000,000

Hisse Fiyatı: 28 TL

Halka Arz Büyüklüğü: 873 Milyon TL

ÖZYAŞAR TEL HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Hisse fiyatı 28 TL olarak belirlenen payların eşit dağıtım yöntemi ile dağıtılmasına karar verildi.

ÖZYAŞAR TEL HAKKINDA

Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Derviş Ali Çokyaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1973 yılında kurulmuş 51 yıllık sektör tecrübesine sahip enerji, altyapı, geri dönüşüm, ambalaj, mobilya, otomotiv, inşaat gibi bütün büyük sektörlere üretim yapan tel ve tel ürünleri üreticisi bir şirket olduklarını belirtti.

Çokyaşar, şirketin yaklaşık 286 bin ton civarında üretim kapasiteleri olduğunu Arnavutluk, İstanbul Silivri, Düzce ve Adana organize de olmak üzere 4 lokasyonda üretim tesislerinin bulunduğunu ve bunun tedarikçileri açısında da çok önemli olduğuna inandıklarını aktardı.