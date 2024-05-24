Ethereum Nedir? Nasıl Alınır? 1 Ethereum ne kadar eder?

Bitcoin gibi, Ethereum da bir kripto para birimi olan Ether'i (ETH) kullanır. Ancak Ethereum'un amacı, sadece bir dijital para birimi olmaktan öte, daha karmaşık finansal işlemler, oylama sistemleri, dijital kimlik yönetimi ve daha pek çok şey için altyapı sağlamaktır. Bu işlevler, akıllı sözleşmeler adı verilen ve programlanabilir kod parçaları aracılığıyla gerçekleştirilir.

ETHEREUM NEDİR?

Ethereum, blokchain teknolojisiyle desteklenen merkezi olmayan küresel bir yazılım platformudur. İçinde akıllı sözleşmelerin ve uygulamaların kesinti, dolandırıcılık, kontrol ya da herhangi bir üçüncü taraf müdahalesi olmadan sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. İşte Ethereum hakkında daha fazla bilgi:

Ether (ETH) : Ethereum'un dijital para birimi olan Ether (ETH), platform üzerinde çalışan akıllı sözleşmeler ve DApp'ler için yakıt görevi görür. ETH, işlem yapmak, kredi almak, faiz kazanmak gibi işlemlerde kullanılır.

Akıllı Sözleşmeler : Ethereum ayrıca akıllı sözleşmeler adı verilen programlanabilir kodlarla çalışır. Bu sözleşmeler, belirli koşullar yerine geldiğinde otomatik olarak işlem yapan bilgisayar programlarıdır. Örneğin, bir akıllı sözleşme ile bir ürün satın almak isteyen bir kişi, ödemesini akıllı sözleşmenin hesabına gönderir. Satıcı da ürünü gönderdiğini akıllı sözleşmeye bildirir. Akıllı sözleşme, ürünün teslim edildiğini doğruladığında, ödemeyi satıcıya aktarır. Böylece, herhangi bir güven problemi veya aracılık ücreti olmadan işlem tamamlanmış olur.

Ethereum, finans, sanat, oyun, sağlık, eğitim, enerji, lojistik gibi alanlarda verimlilik, güvenlik, şeffaflık ve erişilebilirlik sağlar. Topluluk tarafından yürütülen bir teknoloji olan Ethereum, kripto para birimi ether'e (ETH) ve binlerce merkeziyetsiz uygulamaya güç verir. Eğer Ethereum almak veya satmak isterseniz, kripto para borsalarında veya cüzdanlarda işlem yapabilirsiniz.

ETHEREUM NASIL ALINIR?

Ethereum (ETH) bugünkü fiyatı ₺119.070,39. Ayrıca, diğer döviz kurlarıyla da değerini görmek isterseniz:

1 Ethereum, 119.070,39 Türk Lirası eder.

1 Ethereum, 3.693,61 Amerikan Doları eder.

Ethereum satın almak için ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Kripto Borsası Seçin : İlk olarak, bir kripto para borsası seçmelisiniz. Popüler borsalardan bazıları Coinbase, Binance, Kraken, Bitfinex, ve Bittrex gibi platformlardır. Bu borsalarda hesap açabilir ve Ethereum alım-satım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Hesap Oluşturun : Seçtiğiniz borsada bir hesap oluşturun. Hesap oluştururken kimlik doğrulaması yapmanız gerekebilir.

Kimlik Doğrulaması : Bazı borsalar, güvenlik nedenleriyle kimlik doğrulaması yapmanızı isteyebilir. Kimlik bilgilerinizi doğrulayın.

Para Yatırma : Hesabınıza para yatırın. Bu işlem için banka havalesi, kredi kartı veya diğer yöntemleri kullanabilirsiniz.

Ethereum Satın Alın : Hesabınıza yatırdığınız parayı kullanarak Ethereum satın alabilirsiniz. Borsada ETH/USD veya ETH/BTC gibi çiftleri seçerek işlem yapabilirsiniz.

Cüzdan Oluşturun : Ethereum satın aldıktan sonra, güvenli bir cüzdan oluşturmalısınız. Cüzdanınızı borsadan çekerek kendi kontrolünüz altına alın. Cüzdan seçenekleri arasında donanım cüzdanlar, mobil cüzdanlar ve web tabanlı cüzdanlar bulunur.

Güvenlik Önlemleri : Ethereum cüzdanınızın özel anahtarını güvenli bir şekilde saklayın ve kimseyle paylaşmayın. İki faktörlü kimlik doğrulama gibi güvenlik önlemlerini kullanın.