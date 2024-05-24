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Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor

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Brent petrol fiyatlarının dalgalanması ve dövizdeki değişiklikler, akaryakıt fiyatlarında değişkenliğe neden oluyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıyor. İstanbul'da benzinin litre fiyatı ortalama 42.74 liradan satılırken gelecek indirim ile 41.20 kuruşa düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ BELİRLENMESİ

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 54 kuruş indirim beklenirken güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde;

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 42.74 TL
  • Motorin litre fiyatı: 40.23 TL
  • LPG litre fiyatı: 20.97 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 42.66 TL
  • Motorin litre fiyatı: 40.17 TL
  • LPG litre fiyatı: 20.43 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 43.64 TL
  • Motorin litre fiyatı: 41.16 TL
  • LPG litre fiyatı: 20.87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

  • Benzin litre fiyatı: 43.89 TL
  • Motorin litre fiyatı: 41.44 TL
  • LPG litre fiyatı: 20.51 TL
Haberler.com / Eymen Dursun - Ekonomi

Brent Petrol Enerji Finans Ekonomi Haberler

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