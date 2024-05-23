Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilerek yasalaştı.

CEZALAR 12 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKACAK

AK Parti'nin hazırladığı kanunla fahiş fiyat uygulayan işletmelere verilen cezalar 100 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı. Stokçuluk yapanların cezası da 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükseldi. Ayrıca stokçuluktan bir yılda 3 kez ceza alan işletmelere 6 güne kadar kapatma cezası verilecek. Satıştan kaçınan işletmeler için de ürün bedelinin yüzde 10'u kadar ceza uygulanacak.

ALDATICI REKLAM TARİH OLACAK

Düzenlemede aldatıcı reklamlara yönelik yaptırımlar da yer alıyor. Buna göre tüketici etkin bir şekilde korunacak. Reklam Kurulu, aldatıcı reklamlara hızlı bir şekilde erişimin engellenmesine karar verebilecek.

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