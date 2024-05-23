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Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif yasalaştı

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Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarını artıran teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilerek yasalaştı.

CEZALAR 12 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKACAK

AK Parti'nin hazırladığı kanunla fahiş fiyat uygulayan işletmelere verilen cezalar 100 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı. Stokçuluk yapanların cezası da 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükseldi. Ayrıca stokçuluktan bir yılda 3 kez ceza alan işletmelere 6 güne kadar kapatma cezası verilecek. Satıştan kaçınan işletmeler için de ürün bedelinin yüzde 10'u kadar ceza uygulanacak.

ALDATICI REKLAM TARİH OLACAK

Düzenlemede aldatıcı reklamlara yönelik yaptırımlar da yer alıyor. Buna göre tüketici etkin bir şekilde korunacak. Reklam Kurulu, aldatıcı reklamlara hızlı bir şekilde erişimin engellenmesine karar verebilecek.

Ayrıntılar geliyor...

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi

Tbmm Genel Kurulu Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

JokerAllame:

Sarayda ki ısrarları kim engelleyecek onuda söyleseniz keşke !!!!

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Sefa:

la kaydırak yüreğin yeterse git sor.

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ZİYA BAŞKAN:

para cezası ile önüne geçemezsiniz

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Hek Tor:

Sadece esnafa fahiş fiyat cezası kesilmekle kalmamalı, vergi ve cezaları da ''Tüvik'' verilerine göre değil de fahiş oranda arttıran hükümete de ceza kesilmeli...

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FA null:

idam

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yanıtYanıtla
Soykanlar:

Ay hadi inşallah...

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Güray Dilli :

Ceza ile olmuyor. Kapatma yoksa etkili olmaz. Cezayı ürün fiyatına ekleyip yine bize ödetirler

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