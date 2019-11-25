Cumhurbaşkanı erdoğan, imza törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza törenine katıldıKatar, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da toplantı kapsamında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı.
25.11.2019 19:39 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza törenine katıldı
Katar, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 5'inci Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da toplantı kapsamında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı.
Kaynak: DHA
Haber Videosu: Cumhurbaşkanı erdoğan, imza törenine katıldı