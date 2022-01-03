Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, memur maaşlarındaki artışın yüzde 30,5 oranında olacağını belirterek, "Emeklilerimizin maaşlarında ise genel olarak enflasyon oranı kadar artış zaten yapıyoruz. Buna ilave olarak, düşük maaş alan emeklilerimizle ilgili yeni bir alt sınır belirledik. Yeni düzenlemeye göre, hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak. Böylece aylık geliri bin 500 liradan başlayan 1 milyon 266 bin emeklimizin maaşlarını 2 bin 500 liraya yükseltmiş oluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, dünyanın ve Türkiye için zor geçen 2021'i uğurladıklarını belirterek, "Yeni umutlarla yeni heyecanlarla 2022 yılına girdik. Yeni Miladi yılın milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Son 2 yıla damgasını vuran koronavirüs salgınının ve onun tetiklediği küresel ekonomik sorunların bir müddet daha herkesle birlikte ülkemizi de olumsuz etkilemeyi sürdüreceği anlaşılıyor" dedi.

Türkiye'nin demokratik ve ekonomik kalkınmasında attıkları tarihi adımları yeni ekonomi programıyla başarıyla neticelendirerek taçlandırmanın sözünü verdiklerini ifade eden Erdoğan, "Yatırımıyla, istihdamıyla, üretimiyle, ihracatıyla, cari dengesi ile hedeflerine ulaşmış, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmuş Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız. Geçmişte bu tür kritik dönemlerde ihtiyacı olan atılımları tek parti faşizminin çarpık uygulamalarıyla, darbelerle, vesayetin oyunlarıyla, siyasi istikrarsızlıkla, terörle ve daha çok tuzakla kaçırmış bir ülkeyiz. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle inşallah bu defa tarihi tekerrür ettirmeyecek, aynı hüzünlü tabloyla karşılaşmayacak, aynı bedelleri ödemeyeceğiz. Çünkü bu defa ibret alacağımız muazzam birikimler ve asla vazgeçemeyeceğimiz muazzam kazanımlarla yolumuza devam ediyoruz. Son 20 yılda milletimizle birlikte pek çok sınamadan alnımızın akıyla geçtik. Vesayetin gücünü beraber yendik, kalkınma altyapımızı beraber güçlendirdik, demokrasimizin standartlarını beraber yükselttik. Her biri insanımızı kucaklayan hak ve özgürlükleri beraber genişlettik" diye konuştu.