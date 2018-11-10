Son Dakika! CHP'li Yılmaz'ın Türkçe Ezan Çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk Tepki: Husumetin Göstergesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 10 Kasım programında Türkçe ezan tartışmalarını değerlendirdi. CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın Türkçe ezan çıkışına değinen Erdoğan, "Türkçe ezanın kamuoyu önünde savunulabiliyor olması bu özlemin, husumetin bir işaretidir." diye konuştu.

TEK PARTİ DÖNEMİ

"Mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının ardından yeni devletimizle tarih sahnesinde yerimizi aldık. 2. Dünya Savaşı'nın ayak seslerinin duyulduğu dönemde tek parti yönetimine ilişkin acı hatıraları dinledik. Bugünkü gençler tek parti dönemini ancak tarih kitaplarından arşivlerden öğrenme imkanına sahiptir. Bize yalan söyleyen bir tarih anlatıldı. Ülkemizi yönetenler büyük bir maddi külfetin altında ezmekle kalmamış değerler üzerinde kurduğu baskıyla iyice bunaltmıştır. Ülkemizde belirli bir kesim tek parti devrinden çok partili hayata geçiş mecburi bir değişimdir. Önce Milli Kalkınma Partisi ve sonra Demokrat Parti CHP'ye karşı milletin sesi olarak siyaset sahnesine çıktılar. 1946 seçimlerinde uygulanan açık oy gizli tasnif yöntemi CHP yönetiminin demokrasi anlayışı konusunda fikir vermeye yeterlidir. Demokrat Parti ezici çoğunlukla ülkeyi yönetme sorumluluğu üstlenmiştir."

"HUSUMETİN İŞARETİ"

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın başlattığı Türkçe ezan tartışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün hala tek parti dönemiyle sembolleşmiş zulümlerden biri olan Türkçe ezanın kamuoyu önünde savunulabiliyor olması bu özlemin, husumetin bir işaretidir. Ezanın Arapça okunması bir şeyin ifadesidir. Türkçe ezan denince onu sadece biz anlarız. Arapça dendiği zaman bu evrensel olduğunun ifadesidir. Şimdi bunu değiştirmek bizi değerlerimizden uzaklaştırmanın adımıdır." diye konuştu.