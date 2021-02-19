Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz her alanda kadınlarımızı hak ettikleri yerlere getirmenin gayreti içinde olduk"
19.02.2021 15:24 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:31
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birileri sadece kadının adını kullanır, bedenini istismar eder, ruhunu yaralarken biz her alanda kadınlarımızı hakettikleri yerlere getirmenin gayreti içinde olduk"
Kaynak: Anadolu Ajansı