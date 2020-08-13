Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 19 Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğine katıldı (1) 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile tören alınına gelişi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75.

75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile tören alınına gelişi ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti'nin 19. Kuruluş Yıl Dönümü" programına katıldı. (1) Kaynak: AA