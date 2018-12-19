Cumhur İttifakı'nda 30 Büyükşehir İçin Formül Netleşti: 27 İlde AK Parti, 3 İlde MHP Adayları Desteklenecek

31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ve MHP'nin 30 büyükşehirin hangilerinde aday çıkaracağı büyük oranda netleşti. MHP büyükşehirlerin 27'sinde AK Parti adaylarını destekleyecek. AK Parti ise Adana, Manisa ve Mersin'de aday çıkarmayıp MHP adaylarına destek verecek.

BÜYÜKŞEHİRLERİN 27'SİNDE AK PARTİ, 3'ÜNDE MHP ADAYLARI

Yeni Şafak'tan Nur Banu Aras'ın haberine göre, Cumhur İttifakı'nda 30 'büyükşehir'de hangi partinin aday göstereceği büyük oranda netleşti.

Son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelince söyleyecek. Bu kararın ise büyükşehirlerin 27'sinde AK Parti, 3'ün de ise MHP adayının desteklenmesi olduğu belirtildi.

30 BÜYÜKŞEHİRDE TEK ADAY FORMÜLÜ

AK Parti'den Mehmet Özhaseki, MHP'den de Sadir Durmaz ittifak çalışmalarını sürdürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Millet İttifakı'na atıf yaparak "Bu büyükşehirler (İstanbul, Ankara, İzmir) dışında ortak aday çıkardığı her yerde de Cumhur İttifakı'nın gereği her neyse onu yapacağız, onun yanında olacağız" demişti. Bahçeli'nin bu sözünü de göz önünde bulunduran heyetin, 30 büyükşehir üzerinden devam eden çalışmalarda uzlaşmaya vardığı belirtiliyor. 30 büyükşehirde seçime tek adayla girme formülü üzerinde duruluyor.

İKİ PARTİ ARASINDA KARŞILIKLI JEST

Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarmayacağını açıklayan MHP, Denizli, Erzurum ve Aydın'da adaylarını çekti. Kalan yerlerde de açıklanan aday varsa geri çekilecek, aday yoksa yeni bir aday çıkarılmayacak. MHP yönetiminde olan Adana, Manisa ve Mersin'de de AK Parti aday çıkarmayarak MHP'yi destekleyecek. Cumhur İttifakı'nda 30 büyükşehir dışında kalan illerde nasıl bir yöntem izleneceği de merak ediliyor.

"AK PARTİ KARS VE IĞDIR ADAYLARINI GERİ ÇEKEBİLİR"

Öte yandan, AK Parti'nin, açıkladığı Kars ve Iğdır adaylarını geri çekebileceği konuşuluyor. Diğer illerde ise her partinin kendi adaylarıyla seçime girmesi bekleniyor.