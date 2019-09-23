Çukurca'da temizlik çalışmaları

23.09.2019 20:38

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde belediye ekiplerinin başlattığı temizlik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, itfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki cadde, sokak ve kaldırımları yıkadı.

Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç ve bazı belediye personelleri de çalışmalara destek verdi.

Sevinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, halka hizmet vermek anlayışla yola çıktıklarını belirterek, "Halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Vatandaşları yaşam standardını yükseltmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek." dedi.

Kaynak: AA