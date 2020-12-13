Çorum Futbol Kulübü: 2-2

STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Mehmet Türkmen (xx), Hakan Yoldaş (xx), Aydın Karsavuran (xx)UŞAKSPOR: Hüseyin (xx) - Levent (xx) (Dk. 68 Türker x), Alpay (xx), Berkay (x) (Dk. 46 Samet x), İsmet (xx), Selim (x) (Dk. 46 Ali x), Resul (xx) (Dk. 58 İbrahim xx), Seçkin (xx), Mehmet Bektaş (xx), Serhat (xxx), Mehmet Gürkan (xx)ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Hüseyin (xx) - Mehmet (x), Salih (xx), Nafican (xx), Ertuğrul (xx), Muhammet (xx), Kerem (xx), Umut (xx) (Dk. 85 Eren), Mikail (xx) (Dk. 76 Kerem x), Cengiz (xx) (Dk. 89 Yılmaz), Sinan (xx)GOLLER: Dk. 4 Sinan, Dk. 41 Mikail (Çorum FK) - Dk. 78 İbrahim, Dk. 90 Serhat (Uşakspor)SARI KARTLAR: Mehmet Gürkan (Uşakspor) - Ertuğrul, Cengiz, Umut (Çorum FK)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst sıraları hedefleyen Uşakspor evinde Çorum FK ile yenişemedi. Konuk takım henüz 4'üncü dakikada Sinan'ın golüyle öne geçti: 0-1. Çorum FK, 41'de bu kez Mikail'le golü buldu, fark 2'ye çıktı. İkinci yarıda baskısını artıran Uşakspor 78'inci dakikada İbrahim'in golüyle umutlandı: 1-2. Maçın 90'ıncı dakikasında sahneye çıkan Serhat, ev sahibi ekibe 1 puanı getiren golü kaydetti: 2-2.

- Uşak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı