Çorum'da ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum'da ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Çorum'da ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

Çorum'un Kargı ilçesinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

Çorum'un Kargı ilçesinde ormanlık alanda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

Köprübaşı köyü yakınlarında kayalık bölgedeki ormanlık alanda, yıldırım düşmesinin ardından dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen Kargı Orman İşletme Müdürlüğü ve Kargı Belediyesi ekipleri, zorlu arazi şartları nedeniyle yangın bölgesine ulaşmakta güçlük çekiyor.

Kargı Kaymakamı Abdulhamid Uyar, AA muhabirine, örtü altı yangınının yerleşim yerlerine uzak olduğunu söyledi.

20 kişilik ekibin yangın yerine ulaşmaya çalıştığını belirten Uyar, "Yangın şu an büyük bir alanda değil, kayalık bir alanda olduğu için risk içermiyor. Kayalıkların arkasına sıçrama durumu söz konusu olursa büyüme ihtimali var. Ekiplerimiz, araçların yangın yerine ulaşması için yol açmaya çalışıyor." dedi.

Uyar, Orman Genel Müdürlüğünden yangına müdahale için helikopter talep edildiğini sözlerine ekledi.

Çorum'da ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
ÇOCUKLARIN ATEŞLE OYUNU 350 BALYA OTU YAKTI

ÇOCUKLARIN ATEŞLE OYUNU 350 BALYA OTU YAKTI

 Bahçelievler'de yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı

Bahçelievler'de yatak ve baza imalathanesinde yangın çıktı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer İbrahim Altay
Magazin Tunç Soyer Yeşim Salkım
Spor Abdullah Avcı Arda Turan Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hamid Karzai Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çorum'da ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 21:15:35. #1.12#