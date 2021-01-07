Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi
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Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi

07.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:08
Çorlu'da uyuşturucu ele geçirildi

Çorlu ilçesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu ilçesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Ekiplerin kimlik kontrolü yaptığı O.D. ve H.İ.Y, kendi rızalarıyla bir miktar uyuşturucuyu teslim etti.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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