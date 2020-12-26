Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel konukları kimler? Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel ne zaman yayınlanacak?
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Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel konukları kimler? Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel ne zaman yayınlanacak?

26.12.2020 20:14 | Son Güncelleme: 26.12.2020 20:18
Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel konukları kimler? Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel ne zaman yayınlanacak?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Yılbaşı Özel programıyla ekranlara gelecek! Birbirinden ünlü konukların yer alacağı Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı hem müzik hem de skeçlerle komedi şöleni olacak!

Yılbaşı yaklaşırken televizyonların Yılbaşı Özel programları da açıklanmaya başlıyor. Yılmaz Erdoğan'ın sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı Özel programı ile ekranlarda olacak. Peki Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel konukları kimler? Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel ne zaman yayınlanacak? işte tüm cevapları.

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel konukları kimler? Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel ne zaman yayınlanacak?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL

Kanal D'nin çok sevilen komedi skeçleriyle güldüren programı Çok Güzel Hareketler 2'de bu sene Yılbaşı özel programı yapılacak! Yılbaşı Özel bölümünün konukları merak ediliyordu ve açıklandı. Çok Güzel Hareketler Yılbaşı özel bölümde konuk olacak isimler açıklandı. Yılbaşı programında Hülya Avşar, Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı ve Emircan İğrek gibi sevilen isimler yer alacak.

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel konukları kimler? Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel ne zaman yayınlanacak?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL NE ZAMAN?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Yılbaşı özel programı 31 Aralık 2020 Perşembe akşamı saat 20:00'de Kanal D ekranlarında olacak!

Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel konukları kimler? Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel ne zaman yayınlanacak?

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